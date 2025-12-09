Военная машина России усилила наступление. Это переломный момент в СВО?

Заявления о «локальных успехах» остались в прошлом: западные СМИ все чаще пишут о системном кризисе ВСУ, который перерастает в оперативную катастрофу. Что происходит в зоне спецоперации на самом деле? Похоже, наступила ситуация, которую украинские военные на своих ресурсах называют одним словом — «агония».

Что происходит в зоне СВО сейчас Российские войска планомерно наращивают давление по всему фронту. Это уже системное ухудшение положения ВСУ на большинстве ключевых направлений, о чем прямо написал даже New York Times, обычно крайне осторожный в оценках. На Донецком направлении украинские военные сами признают: с сентября линия обороны начала «осыпаться от усталости». Люди вымотаны до предела. Россия же массово применяет ударные и разведывательные дроны — сотни и тысячи в день. У Украины серийного аналога просто нет. Этот технологический разрыв ощущается каждым бойцом ВСУ на передовой и уже напрямую влияет на способность удерживать позиции. В районе Лимана атаки идут практически без перерывов. Капитан украинской армии Олег Войцеховский сказал коротко и честно: «Бьют все время и со всех сторон».

Фото: Сергей Бобылев / РИА «Новости»

ВСУ находятся под постоянными обстрелами, в грязи и под дождем. Даже обычная разведка становится почти невозможной. Покровское направление превратилось в настоящий ад. Бойцы Нацгвардии сообщили, что потери огромные. Пока все резервы стягивают на одни участки, на других направлениях образуются прорехи. В Запорожской области российские войска за ноябрь взяли около 120 квадратных километров в районе Гуляйполя — почти 40% всех территориальных успехов за месяц. Резервы ВСУ туда бросили, но темпы продвижения ВС России все равно называют «тревожными». Главное, о чем говорят сами украинские военные, — у них огромный дефицит живой силы. Одновременно наши дроны превратили полосу в 20-25 километров от линии фронта в сплошную зону поражения: любое передвижение сразу замечают и накрывают. Маневра почти нет, ротации срываются, пополнения не успевают. Фронт пока стоит. Однако давление нарастает с каждым днем: усталость, нехватка людей, отставание в беспилотниках, необходимость затыкать сразу несколько горящих участков.

Фото: Станислав Красильников / РИА «Новости»

Дожать Украину Украинская армия продолжает ожесточенное сопротивление, в ее рядах множество упертых националистов, которые сейчас выступают ядром их боевых формирований. Но наступление армии России идет по плану, поступательно. И на данный момент нет у Киева нет никаких возможностей его остановить, отметил в разговоре с 360.ru политический аналитик Владимир Соловейчик. «Они могут его на время задержать своим сопротивлением на тех или иных участках, переходить в контратаки — как правило, безуспешные, но замедляющие наше движение вперед. Тем не менее остановить наше наступление и тем более повернуть его вспять ВСУ сейчас не в состоянии. На дворе декабрь 2025 года, а не осень 2022-го», — пояснил Соловейчик. Как бы ни бесновался на украинском ТВ бывший президент Ющенко с его безумными криками «На Москву!», как бы ни кричали о «границах 1991 года» разного рода националисты, все это агитация и пропаганда в форме истерики для внутреннего и внешнего пользования. Это не трезвый анализ с учетом не только нынешнего положения на линии боевого соприкосновения, но и совокупности всех экономических и политических факторов, добавил эксперт.

Так что, надеюсь, должны мы в итоге дожать Украину. Желательно, чтобы до полного освобождения всех временно оккупированных украинцами наших территорий, включая Херсон и Запорожье. Владимир Соловейчик

Прогноз для ВСУ То, о чем пишут западные СМИ, — крайне плохая ситуация для ВСУ на сегодня. Очень неблагоприятная для них боевая обстановка, сообщил 360.ru военкор, участник СВО Евгений Линин. — В чем конкретно это выражается? — Нет ни одного участка фронта, где Украина смогла бы эффективно удерживать оборону, если перед российскими подразделениями стоит задача эту оборону прорвать. Если мы возьмем, например, Покровское направление, то видим, как быстро там смещается линия фронта. Бои под Авдеевкой, Угледаром, Покровском показывают: возможны большие охваты целых бригад. Допустим, под Авдеевкой и Покровкой две элитные бригады были заперты. Вырваться они не могут. Пробить к ним коридор невозможно. — А как обстоят дела с резервами ВСУ? — Если мы говорим о попытках перебросить резервы для дестабилизации фронта, к примеру, на Запорожском направлении, то откуда же эти резервы берутся? Они перебрасываются с других участков фронта. И там, откуда их забрали, тут же начинает сыпаться линия обороны. — Инициатива полностью у российских войск? — Наша армия действует планомерно. Военная машина России сегодня напоминает слаженный механизм. Она уже зависит не столько от героизма отдельных военнослужащих или талантов конкретных командиров, а работает как система. Где-то командир лучше, где-то хуже, но как система российская армия на сегодня неудержима. Где ставится задача прорвать направление, там она реализуется.

Фото: Сергей Бобылев / РИА «Новости»

— Почему же продвижение идет не так быстро?

— Потому что ВСУ активно используют дроны. Хоть они и утверждают, что у них нет возможности производить дроны в необходимых количествах, Запад поставляет эти дроны. Вся разница в том, что российский ВПК локализовал производство, полный цикл — от разработки до передачи на фронт. ВСУ этого делать не нужно — для них все делает Запад. Они получают деньги и закупают лучшие образцы со всего мира. Так что рассказы западных журналистов об отставании в технологиях и объемах — это ложь, вранье. Запад покрывает все издержки Украины. — В чем тогда коренная проблема ВСУ, если с техникой им помогают? — Главная проблема на сегодня — в личном составе. У них нет достаточного числа людей, которые готовы и умеют использовать эту технику, нет частей для их прикрытия. Живая сила выбивается в колоссальных количествах, а возместить ее мобилизационный потенциал Украины уже не позволяет. Вот в этом кроется критическая проблема. Она была критической еще год назад, но на резервах, созданных в 2022–2023-х, они продержались. Сейчас же все сыплется.

Фото: Сергей Бобылев / РИА «Новости»

— Влияет ли внутренняя ситуация в Украине? — Конечно. Внутренняя политическая ситуация, воровство, казнокрадство западной помощи, тотальная коррупция — все это не способствует поддержанию боеспособности режима. Для них все плохо. Американцы это видят, поэтому форсируют переговоры с Москвой, пытаясь удержать хоть какие-то территории за нынешним киевским режимом. Как сказал Владимир Путин, цели СВО будут выполнены. Это внушает оптимизм и надежду, что мы дойдем до тех рубежей, которые изначально были намечены.