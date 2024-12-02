Внушительные результаты осени. Наступление российских войск в зоне СВО в ноябре стало рекордным

Действующие в зоне проведения спецоперации российские войска увеличили темпы наступления на всех участках фронта, даже несмотря на продолжение боев в Курской области для уничтожения украинских боевиков. Об этом в эфире 360.ru рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Рекорды ноября

Он подчеркнул, что ноябрь стал по-настоящему рекордным по общей площади освобожденной от ВСУ территории, которая выросла почти до 900 квадратных километров. Это в четыре раза больше, чем за первые четыре месяца в начале года и без учета зачищенных от украинских боевиков 109 квадратных километров в Курской области.

«В Волчанске и под Липцами, по сути, за месяц позиционные бои с небольшим нашим продвижением — около одного квадратного километра. На Купянском направлении успехи куда больше — свыше 50 квадратных километров, включая два плацдарма севернее и южнее Двуречной» — перечислил Онуфриенко.

Военный эксперт добавил, что в боях за Терны и Торское российские военные взяли под свой контроль почти 40 квадратных километров, даже несмотря на то, что уступили Серебрянку и Григоровку противнику, отступив в Белогоровку.