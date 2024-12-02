Внушительные результаты осени. Наступление российских войск в зоне СВО в ноябре стало рекордным
Военный эксперт Онуфриенко: ВС РФ осенью освободили более 2,2 тысячи километров
Действующие в зоне проведения спецоперации российские войска увеличили темпы наступления на всех участках фронта, даже несмотря на продолжение боев в Курской области для уничтожения украинских боевиков. Об этом в эфире 360.ru рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.
Рекорды ноября
Он подчеркнул, что ноябрь стал по-настоящему рекордным по общей площади освобожденной от ВСУ территории, которая выросла почти до 900 квадратных километров. Это в четыре раза больше, чем за первые четыре месяца в начале года и без учета зачищенных от украинских боевиков 109 квадратных километров в Курской области.
«В Волчанске и под Липцами, по сути, за месяц позиционные бои с небольшим нашим продвижением — около одного квадратного километра. На Купянском направлении успехи куда больше — свыше 50 квадратных километров, включая два плацдарма севернее и южнее Двуречной» — перечислил Онуфриенко.
Военный эксперт добавил, что в боях за Терны и Торское российские военные взяли под свой контроль почти 40 квадратных километров, даже несмотря на то, что уступили Серебрянку и Григоровку противнику, отступив в Белогоровку.
Продвижение к Курахову
Ведущие самые тяжелые бои в условиях застройки Торецка и Часова Яра российские военные за месяц освободили более 16 квадратных километров.
Но самый большой успех они показали на Курахово-Покровском направлении, где взяли под контроль свыше 230 квадратных километров, а также, наступая на Курахово со стороны Угледара, зачистили от боевиков еще 310 квадратных километров.
«До освобождения города [Курахово] осталось совсем немного», — добавил Онуфриенко.
Ситуация на Запорожском фронте
Несмотря на относительное спокойствие на Запорожском фронте, в ноябре российские войска в ходе наступления на Орехов и Гуляй Поле освободили 46 с небольшим квадратных километров.
«В целом, по подтвержденным данным объективного контроля, Вооруженные силы России освободили за ноябрь 808 квадратных километров. Реально — почти 900», — добавил военный эксперт.
Онуфриенко подчеркнул, что еще внушительнее смотрятся результаты по итогам всей осени, в ходе которой российские войска освободили 88 населенных пунктов и взяли под контроль 2260 квадратных километров, большая часть из которых пришлась на Донецкую Народную Республику.