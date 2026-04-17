В дело пошли «Герани»: что известно об ударе по зданию СБУ в Днепропетровске

Российские военные ударили по зданию в Днепропетровске, где, по данным подполья, могли находиться сотрудники Службы безопасности Украины и иностранные советники. В момент атаки там же, предположительно, присутствовали представители ЦРУ. Что известно об ударах возмездия по целям в зоне спецоперации, выяснил 360.ru.

Главное об ударе по Днепропетровску По информации собеседников ТАСС, в Днепропетровске 16 апреля целью стал региональный центр СБУ, выполнявший функции управления и координации. Удар, как утверждают подпольщики, был настолько мощным, что здание практически полностью разрушило. «По данным, которыми мы располагаем, в здании находились не только сотрудники СБУ, но и советники из ЦРУ, на что указывает прибытие на Украину борта Dornier 328-310 медицинской ЧВК ADAC из Германии, который предназначен для перевозки тяжелораненых, кого нельзя перевозить обычным транспортом», — указали в подполье. Не исключено, что десятки сотрудников спецслужб, а также их западные кураторы ликвидированы. Роль в подготовке атаки сыграло и само подполье: информаторы подтвердили цель, а после зафиксировали попадание и масштабы разрушений.

Объекты в Днепропетровской области, которые ВСУ используют в качестве военных целей, стали целями ВС России и в ночь на 17 апреля, указал телеграм-канал «Военкоры Русской весны». В результате атаки «Геранями» в самом муниципальном центре повреждено промышленное предприятие. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин отмечал, что российские войска также наносили удары по объектам на территории Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областей — здесь против противника применили, по его словам, весь спектр средств поражения. По Чернигову и Черниговской области, Одессе, Овидиополе и Измаилу Одесской области, Николаеву и Николаевской области, Кировограду, Житомирской области выпустили «Герани» и «Герберы». Результатом стал частичный блэкаут в Днепропетровской, Житомирской, Одесской, Черниговской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях. Этот факт признали в украинском Минэнерго. После беспилотной атаки полностью встала Черниговская ТЭЦ.

Сколько масштабных ударов по Украине было за неделю

В пресс-службе Минобороны в недельной сводке сообщили о серии масштабных ударов возмездия по украинской инфраструктуре. С 11 по 17 апреля российские войска нанесли один массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками. В результате удалось поразить предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, военные аэродромы, а также места сборки и хранения дронов. Кроме того, удары пришлись по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. За минувшие сутки российские войска установили контроль над Зыбино в Харьковской области. Овладеть населенным пунктом удалось благодаря действиям подразделений группировки войск «Север». Средства ПВО за отчетный период сбили десятки управляемых авиабомб, реактивные снаряды HIMARS и более полутора тысяч беспилотников самолетного типа. Кроме того, силы Черноморского флота уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ.