«В чем проблема?» Политолог — о северокорейских войсках в курском приграничье
Политолог Сипров: войска КНДР имеют право находиться в Курской области
В ООН обсуждают присутствие войск КНДР на территории Курской области. Постпреды Южной Кореи и Украины даже озвучили точные цифры, сколько северокорейских солдат и офицеров зашли в Россию. Постпред КНДР при организации прямым текстом заявил, что если США будут угрожать суверенитету России, то Северная Корея ответит в соответствии со статьей договора с РФ. Политолог Вадим Сипров на стриме 360.ru с Региной Ореховой заявил, что не видит в этом «никакой трагедии», северокорейские войска имеют полное право находиться на территории России, несмотря на истерику Запада.
«Наше дело»
«Во-первых, я не вижу никакой трагедии в том, что если вдруг они там появятся, невзирая на возможные истерики в Вашингтоне, в Лондоне, в Киеве, либо еще где-либо. Пока речь идет об участии военнослужащих армии Корейской Народной Демократической Республики в контртеррористической операции на территории Курской области, которая является суверенной территорией Российской Федерации. И то, что мы делаем там — это наше дело и дело наших союзников», — заявил собеседник 360.ru.
Сипров отметил, что Корейская национальная армия не участвовала в реальных боевых действиях с 1953 года, поэтому «почему бы им не подтянуть на реальном театре военных действий свое боевое мастерство». Войска КНДР также смогут апробировать все тактики и приемы ведения боя, которые они отрабатывали в ситуации международной изоляции, будучи оторванными от мира и от военных технологий, которые «ушагали» далеко вперед с тех пор.
«Почему нет»
Сипров посоветовал всем, кто нервничает из-за действий северокорейского лидера Ким Чен Ына, «попить валерьяночки».
Но поводу Ким Чен Ына Сипров сказал, что он пугает Запад тем, что сумел обеспечить «суверенитет, экономическую, военную, политическую, независимость своей в общем-то небольшой и не очень богатой страны».
«Разного рода сказки и пропагандистские мифы <…> используются для того, чтобы сделать некое глобальное пугало из этой замечательной страны с суверенным режимом, страны, которая демонстрирует пример того, как надо себя вести в меняющимся мире. В мире, где модель глобализации, которую навязывает всем коллективный Запад, провалилась», — подчеркнул Сипров.
По поводу нахождения северокорейских войск на территории Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР Сипров ответил, что согласно Конституции РФ, эти территории являются частью России.
«А почему нет? В чем проблема?» — заявил Сипров.