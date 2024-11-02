В ООН обсуждают присутствие войск КНДР на территории Курской области. Постпреды Южной Кореи и Украины даже озвучили точные цифры, сколько северокорейских солдат и офицеров зашли в Россию. Постпред КНДР при организации прямым текстом заявил, что если США будут угрожать суверенитету России, то Северная Корея ответит в соответствии со статьей договора с РФ. Политолог Вадим Сипров на стриме 360.ru с Региной Ореховой заявил, что не видит в этом «никакой трагедии», северокорейские войска имеют полное право находиться на территории России, несмотря на истерику Запада.

«Наше дело»

«Во-первых, я не вижу никакой трагедии в том, что если вдруг они там появятся, невзирая на возможные истерики в Вашингтоне, в Лондоне, в Киеве, либо еще где-либо. Пока речь идет об участии военнослужащих армии Корейской Народной Демократической Республики в контртеррористической операции на территории Курской области, которая является суверенной территорией Российской Федерации. И то, что мы делаем там — это наше дело и дело наших союзников», — заявил собеседник 360.ru.

Сипров отметил, что Корейская национальная армия не участвовала в реальных боевых действиях с 1953 года, поэтому «почему бы им не подтянуть на реальном театре военных действий свое боевое мастерство». Войска КНДР также смогут апробировать все тактики и приемы ведения боя, которые они отрабатывали в ситуации международной изоляции, будучи оторванными от мира и от военных технологий, которые «ушагали» далеко вперед с тех пор.