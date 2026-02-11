Сегодня 18:44 «Укрзализныця» в агонии без мостов и депо. Этих ударов от Генштаба ждали с начала СВО 0 0 0 Фото: ДСНС України, Ukrzaliznytsia in social networks Спецоперация

Российские силы продолжают выносить энергетическую инфраструктуру Украины, отключая ее оборонные кластеры и выводя из строя ТЭС, ТЭЦ и ПС. Другое плотное направление работы — уничтожение железнодорожных путей и составов: ущерб от ударов по ним огромен. Годовой ущерб, по подсчетам местных оппозиционных пабликов, гигантский. И, как вы понимаете, исчисляется он не в гривнах.

«Вот-вот будет перемога…» Свежие фото с уничтоженными электровозом и локомотивом на днях появились в киевском телеграм-канале «Легитимный». Первый сняли на железнодорожной станции Конотоп в Сумской области, второй — в населенном пункте Воронеж, также на Сумщине. «Каждый такой локомотив стоит от 800 тысяч до двух миллионов долларов. Новые и западные аналоги — еще дороже. В месяц урон может составлять 30-80 миллионов долларов. В год урон для всей украинской ж/д инфраструктуры оценивается в несколько миллиардов долларов», — указали авторы канала.

Вот почему мы постоянно говорим, что жизнь на Украине будет ухудшаться. Но спикеры Банковой постоянно вам рассказывают, что нужно потерпеть — и вот-вот будет перемога. «Легитимный»

В конце декабря глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял, что разрушения на территории Украины, произошедшие в ходе конфликта, по оценкам Всемирного банка, нанесли ущерб республике в размере около 600 миллиардов долларов. Тут же он заметил, что у Европы было два сценария: поддержать Киев деньгами сейчас или заплатить кровью позже. И этот подход разделяет большинство лидеров стран Евросоюза, заверил министр.

Фото: U.S. Department of War

Зачем России отрубать ВСУ ж/д пути По оценке «Царьграда», ж/д логистика стала одной из приоритетных целей российской армии в октябре 2024 года. Авторы тогда особо подчеркнули, что этого решения от Генштаба ждали с самого начала СВО. И это повышенное ожидание объяснялось сразу несколькими причинами. В том числе тем, что у железной дороги пропускная способность выше, чем у автомобильных и морских перевозок. К примеру, один эшелон способен увезти груз военной автоколонны из 120-140 тяжелых грузовиков. А военные грузы на Украину идут из стран НАТО, в частности из Польши. Плюс есть железнодорожная граница с Молдавией.

Ополченец Вадим Егоров уже тогда подчеркивал, что охота на подвижной состав стала важной задачей не только для русских ракетчиков, но и для украинского подполья.

Фото: ДСНС України

В конце прошлого года The Wall Street Journal публиковала статистику «Украинской железной дороги» («Укрзализныця») о том, что Россия совершила более 1100 атак на ее инфраструктуру, что примерно равно суммарному количеству атак в 2023 и 2024 годах.

Целью ударов была блокировка экспортного маршрута на юг Украины — в черноморские порты, куда следуют поезда с зерном и другими продуктами. Как сообщает «Украинская железная дорога», с начала конфликта нападения на железную дорогу нанесли ущерб на сумму 5,8 миллиарда долларов. Компания предупреждает, что стоимость ремонта железных дорог будет крайне высокой. The Wall Street Journal

Последствиями усилившихся ударов России по железным дорогам Украины заинтересовался и CNN. Генеральный директор «УЖД» Александр Перцовский заявил каналу, что в 2025 году Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру 1195 раз — чаще, чем за предыдущие два года вместе взятые, — и уничтожила десятки электроподстанций. Под удар попадали локомотивные депо и железнодорожные узлы, а также сами железнодорожные линии в городах вроде Одессы. По его мнению, Россия стремится «отрезать отдельные коридоры или целые области вроде Донецкой, Сумской и Черниговской» на севере и востоке страны. «Только в один из январских дней у нас было разрушено четыре моста. <…> Требуется много ресурсов: стройматериалы, свободные бригады и необходимое оборудование», — пожаловался Перцовский.