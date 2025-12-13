Разрушение каркаса энергосистемы: для Украины настал час расплаты за удары по России?

Вооруженные силы России прошедшей ночью нанесли по Украине массированный удар возмездия в ответ на атаки врага по гражданским объектам. На Незалежную обрушились ракеты «Кинжал» и БПЛА дальнего действия. Часть Украины лишилась света. Подробности — в материале 360.ru.

О массированном ударе по Украине ночью 13 декабря сообщило Минобороны. Для атаки бойцы использовали высокоточное оружие наземного и морского базирования, аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники.

«Обесточены объекты энергетической инфраструктуры. В большей части города отсутствует тепло- и водоснабжение», — написал глава городской военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале.

Украинские СМИ назвали атаку самой масштабной с начала специальной операции.

В результате ночных и утренних ударов большая часть Одессы осталась без электричества , тепла и воды, городской транспорт полностью встал, больницы перевели на автономное питание.

«Другое дело, что фотографии прошли через столько слоев фотошопа и обработки, что это, скорее, уже что-то художественное. Более того, даже фаза луны — не та, так что снимки могут быть еще и компоновкой, если вообще не сгенерированы нейросетями. Но это для украинских пропагандистов типично — неважно, хвастаются они или жалуются. „Трошки сбрехать“ — обязательный компонент», — прокомментировал снимки военкор Юрий Котенок .

Они опубликовали снимок города, освещаемый только Луной. Впрочем, не исключено, что фото сгенерировали нейросети.

ВС России повредили 20 подстанций, без электроснабжения остались все тяговые подстанции, сообщила крупнейшая на Украине энергокомпания ДТЭК.

«Многие важные энергетические объекты были переведены на резервные генераторы, в то время как ведутся работы по устранению повреждений. На данный момент электроснабжение большей части города Одесса восстановлено», — написал он.

Из-за атаки на Одесскую, Николаевскую и Кировоградскую области в дополнение к плановым отключениям электроэнергии ввели экстренные, сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев .

Без света частично остались Черниговская, Днепропетровская и Николаевская области и подконтрольная ВСУ часть Херсонщины. В Кривом Роге случилось аварийное отключение всех объектов критической инфраструктуры.

Взрывы 13 декабря гремели в Подольске Одесской области, а также в Кировограде, Днепропетровске и Николаеве.

Украина развязала России руки

В текущей конфигурации Украина сама загнала себя в положение, при котором у России развязываются руки для более жестких сценариев давления, сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

«Переход любых — разумных и неразумных красных (а также других цветов) линий означает одно: дипломатические ограничения больше не работают как фактор сдерживания, а значит, приоритет смещается в сторону инструментов принуждения», — написали авторы поста.

Энергетика оказалась самым уязвимым и при этом системным элементом. До сих пор удары носили дозированный характер, но сейчас появилась возможность проверить схемы масштабного обесточивания в куда более широком формате.