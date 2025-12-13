Разрушение каркаса энергосистемы: для Украины настал час расплаты за удары по России?
Вооруженные силы России прошедшей ночью нанесли по Украине массированный удар возмездия в ответ на атаки врага по гражданским объектам. На Незалежную обрушились ракеты «Кинжал» и БПЛА дальнего действия. Часть Украины лишилась света. Подробности — в материале 360.ru.
Атака на Украину в ночь на 13 декабря
О массированном ударе по Украине ночью 13 декабря сообщило Минобороны. Для атаки бойцы использовали высокоточное оружие наземного и морского базирования, аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники.
Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины и объекты энергетики, обеспечивающие их работу.
«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — уточнили в Минобороны.
Тотальный блэкаут в Одессе
В результате ночных и утренних ударов большая часть Одессы осталась без электричества, тепла и воды, городской транспорт полностью встал, больницы перевели на автономное питание.
Украинские СМИ назвали атаку самой масштабной с начала специальной операции.
«Обесточены объекты энергетической инфраструктуры. В большей части города отсутствует тепло- и водоснабжение», — написал глава городской военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале.
ВС России повредили 20 подстанций, без электроснабжения остались все тяговые подстанции, сообщила крупнейшая на Украине энергокомпания ДТЭК.
«Атмосферное фото ночной Одессы. Город в полном блэкауте», — написали авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Они опубликовали снимок города, освещаемый только Луной. Впрочем, не исключено, что фото сгенерировали нейросети.
«Другое дело, что фотографии прошли через столько слоев фотошопа и обработки, что это, скорее, уже что-то художественное. Более того, даже фаза луны — не та, так что снимки могут быть еще и компоновкой, если вообще не сгенерированы нейросетями. Но это для украинских пропагандистов типично — неважно, хвастаются они или жалуются. „Трошки сбрехать“ — обязательный компонент», — прокомментировал снимки военкор Юрий Котенок.
Атака на другие города Украины
Взрывы 13 декабря гремели в Подольске Одесской области, а также в Кировограде, Днепропетровске и Николаеве.
Без света частично остались Черниговская, Днепропетровская и Николаевская области и подконтрольная ВСУ часть Херсонщины. В Кривом Роге случилось аварийное отключение всех объектов критической инфраструктуры.
Воздушную тревогу прошедшей ночью объявляли на всей территории Украины.
Из-за атаки на Одесскую, Николаевскую и Кировоградскую области в дополнение к плановым отключениям электроэнергии ввели экстренные, сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«Многие важные энергетические объекты были переведены на резервные генераторы, в то время как ведутся работы по устранению повреждений. На данный момент электроснабжение большей части города Одесса восстановлено», — написал он.
Украина развязала России руки
В текущей конфигурации Украина сама загнала себя в положение, при котором у России развязываются руки для более жестких сценариев давления, сообщил Telegram-канал «Военная хроника».
«Переход любых — разумных и неразумных красных (а также других цветов) линий означает одно: дипломатические ограничения больше не работают как фактор сдерживания, а значит, приоритет смещается в сторону инструментов принуждения», — написали авторы поста.
Энергетика оказалась самым уязвимым и при этом системным элементом. До сих пор удары носили дозированный характер, но сейчас появилась возможность проверить схемы масштабного обесточивания в куда более широком формате.
В частности, одновременный вывод из строя 50% и более подстанций класса 750 киловольт, при котором уже будет не «ночь без света», а разрушение каркаса энергосистемы в некоторых регионах.
Telegram-канал «Военная хроника»
На Украине хорошо понимают реалистичность этого сценария и боятся его, потому что в таком случае удар придется не на отдельные объекты, а на способность государства функционировать в целом.
В этом смысле конец года выглядит логичной точкой для такого шага.
«Не из символизма, а из прагматичного расчета. Если окно для договоренностей благодаря криворожскому берсерку и его покровителям будет окончательно закрыто, то ничто не будет связывать руки для России», — подчеркнули в Telegram-канале.
На примере Одессы Минобороны показало, что изоляция района боевых действий от какого-либо электричества не только возможна, но и может быть организована менее чем за сутки.