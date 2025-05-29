Вучич жестко отреагировал на обвинения в поставках оружия Украине

Сербия прекратит исполнять поставки оружия по контрактам, в результате которых боеприпасы попадают на Украину. Об этом заявил глава республики Александар Вучич в эфире RTS .

Политик подчеркнул, что в случае, если будет замечено злоупотребление конечным пользователем или хотя бы вероятность, что продукция попадет на линию фронта, Сербия обязана вмешаться и не допустить реализации таких сделок.

Он заявил, что Белград внимательно отслеживает любые возможные схемы обхода поставок и не допустит, чтобы сербское оружие оказалось в зоне украинского конфликта.

Служба внешней разведки России 29 мая обвинила сербские оборонные предприятия в поставках боеприпасов Украине.

В докладе ведомства говорилось, что вклад сербских оборонщиков исчисляется «сотней тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионом патронов для стрелкового оружия».

В июне 2024 года американская пресса рассказала, что объем экспорта боеприпасов из Сербии, которые затем поступили на Украину через третьих лиц, составила около 800 миллионов евро.

Вучич отрицать поставки не стал, однако уточнил, что напрямую боеприпасы украинской стороне не продаются.