Самый мощный удар с начала СВО: украинские ракеты полетели на Белгород. Как русская ПВО отражала атаку
Белгородская область в ночь с 24 на 25 января подверглась самому массированному удару за все время специальной операции. Вооруженные силы Украины выпустили по российскому региону десятки ракет и БПЛА, предположительно, боевики использовали РСЗО HIMARS. Подробности — в материале 360.ru.
Массированная атака ВСУ на Белгородскую область
Вечером 24 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале о самом массированном обстреле Белгорода.
«Предположительно, HIMARS. Предварительно, пострадавших нет», — написал он накануне в 22:40.
Утром 25 января глава региона уточнил, что ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 64 беспилотниками. Всего под удар попали 35 населенных пунктов в восьми муниципалитетах. Также боевики выпустили 53 снаряда.
Последствия массированного удара
По Белгороду боевики ударили с помощью 24 боеприпасов, повредив объекты энергетики и девять автомобилей. Сотрудники МЧС потушили пожар в хозпостройке на территории частного домовладения.
Мэр Белгорода Валентин Демидов в телеграм-канале сообщил, что после ракетного удара остановились насосы повысительной станции.
«После ракетного удара ВСУ остановились насосы повысительной насосной станции, которая обеспечивает теплом несколько домов на Харгоре. Аварийные бригады уже на месте. Работают над восстановлением», — написал он.
По данным телеграм-канала Mash, Белгород оказался обесточен, в городе звучало не менее 50 взрывов.
В Белгородском округе под удар 10 БПЛА попали поселки Малиновка и Октябрьский, села Новая Нелидовка, Петровка, Репное и Чайки, семь дронов удалось уничтожить.
От ударов дронов в поселке Малиновка огнем уничтожены три надворные постройки, а также повреждена линия электропередачи, в поселке Октябрьском посечен забор частного дома. В результате падения обломков сбитых воздушных целей в селе Таврово повреждены три частных дома, в поселках Дубовое и Северный — по одному автомобилю.
Вячеслав Гладков
В Борисовском округе села Грузское, Зозули и Новоалександровка БПЛА повредили ограждение частного дома и объект инфраструктуры, а также частично нарушили газоснабжение.
«В Валуйском округе села Борки, Казинка и Орехово подверглись атакам шесть беспилотников, четыре из которых подавлены и сбиты. В селе Борки повреждены частный дом, забор другого домовладения и хозпостройка, в селе Казинка — две квартиры в МКД и гараж», — добавил Гладков.
В Волоконовском округе ВСУ атаковали села Волчья Александровка и хутор Екатериновка, повредив трактор.
В Грайворонском округе атаке 19 боеприпасов и шести дронов подверглись населенные пункты Хотмыжск, Безымено, Луговка, Новостроевка-Первая, Пороз и Почаево.
В городе Грайворон огнем уничтожены припаркованный автобус и автомобиль, еще одна машина повреждена, в селе Новостроевка-Первая повреждены частный дом, две надворные постройки и автомобиль, на выезде из села Луговка — машина.
Вячеслав Гладков
Десять боеприпасов и девять беспилотников атаковали Прилесье, Илек-Пеньковку, Колотиловку, Надежевку, Репяховку и Староселье в Краснояружском округе. Обломки БПЛА повредили частный дом.
«Город Шебекино, села Большетроицкое, Булановка, Зиборовка, Мешковое, Новая Таволжанка и Терезовка атакованы 28 беспилотниками, 15 из которых подавлены и сбиты», — написал губернатор.
В Шебекине повреждения получили два автомобиля и «Газель». В селе Большетроицкое пострадал социальный объект, три машины и объект инфраструктуры, в селе Мешковое — микроавтобус, в селе Новая Таволжанка — частный дом.
Пострадавшие в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
В Шебекине из-за удара украинских войск пострадали мирная жительница. Ее госпитализировали в местную ЦРБ.
«В поселке Красная Яруга в результате удара дрона ВСУ пострадали три мирных жителя, в том числе ребенок», — рассказал Гладков.
FPV-дрон сдетонировал рядом с частным домом — мужчина получил осколочное ранение живота, женщина и пятилетний мальчик — баротравмы. Врачи оказали пострадавшим необходимую помощь на месте, от стационарного лечения они отказались.
Восстановительные работы после атаки
Губернатор сообщил, что объехал все точки прилета во время ночного обстрела по объекту энергетики. На местах ЧП проводятся необходимые работы.
Не могу дать более полной информации, потому что это вооружит врага и повторный ущерб может быть гораздо более серьезный. Самое главное, что вы должны знать, дорогие жители Белгородской области, города Белгорода, — все находятся на своих рабочих местах и выполняют всю необходимую работу.
Вячеслав Гладков
Он выразил особые слова благодарности войскам противовоздушной обороны, которые не допустили нанесения огромного ущерба со стороны ВСУ.