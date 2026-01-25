Самый мощный удар с начала СВО: украинские ракеты полетели на Белгород. Как русская ПВО отражала атаку

Белгородская область в ночь с 24 на 25 января подверглась самому массированному удару за все время специальной операции. Вооруженные силы Украины выпустили по российскому региону десятки ракет и БПЛА, предположительно, боевики использовали РСЗО HIMARS. Подробности — в материале 360.ru.

Утром 25 января глава региона уточнил, что ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 64 беспилотниками. Всего под удар попали 35 населенных пунктов в восьми муниципалитетах. Также боевики выпустили 53 снаряда .

«Предположительно, HIMARS. Предварительно, пострадавших нет», — написал он накануне в 22:40.

Вечером 24 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале о самом массированном обстреле Белгорода.

Последствия массированного удара

По Белгороду боевики ударили с помощью 24 боеприпасов, повредив объекты энергетики и девять автомобилей. Сотрудники МЧС потушили пожар в хозпостройке на территории частного домовладения.

Мэр Белгорода Валентин Демидов в телеграм-канале сообщил, что после ракетного удара остановились насосы повысительной станции.

«После ракетного удара ВСУ остановились насосы повысительной насосной станции, которая обеспечивает теплом несколько домов на Харгоре. Аварийные бригады уже на месте. Работают над восстановлением», — написал он.

По данным телеграм-канала Mash, Белгород оказался обесточен, в городе звучало не менее 50 взрывов.

В Белгородском округе под удар 10 БПЛА попали поселки Малиновка и Октябрьский, села Новая Нелидовка, Петровка, Репное и Чайки, семь дронов удалось уничтожить.