Украинские дроны атаковали ТЭЦ в Орле: что происходит в городе прямо сейчас

Обломки украинских БПЛА упали на территории теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Орле, спровоцировав повреждение оборудования электроснабжения. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о восстановлении подачи энергии. Украине же пообещали жесткий ответ на «подарок» киевского фюрера.

«Наши подразделения ПВО отражают очередную воздушную вражескую атаку. В результате сбития БПЛА произошло падение обломков на территории ТЭЦ города Орла, что повлекло повреждение оборудования электроснабжения», — написал он.

Местные жители увидели яркие вспышки и слышали громкие звуки в ночном небе. Позже стало известно об отражении вражеской атаки. Обломки сбитого БПЛА упали на территорию ТЭЦ, сообщил Клычков в своем Telegram-канале.

Около 02:12 по московскому времени Telegram-канал Shot сообщил, что над Орлом прогремели взрывы — сработала система противовоздушной обороны.

«Службами „Россети центр“ — „Орелэнерго“ произведены оперативные переключения на резервные линии — в настоящий момент электроснабжение восстановлено практический полностью», — сказал он.

По его словам, обошлось без пострадавших. На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб.

Также в регионе объявляли режим ракетной опасности. Жителей призвали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Тем, кто находился на улице, рекомендовали пройти в укрытие.

Какой ответ пообещали Украине

Политолог Павел Данилин напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал «зеркальный ответ», однако его обещание отключить свет в России ждет крах. Чего нельзя сказать об Украине.

«После сегодняшнего удара по Орловской ТЭЦ приготовиться следует ТЭЦ в Киеве, Ивано-Франковске и еще где-то в восьми городах», — отметил Данилин.

По его словам, ВС России не будут спокойно смотреть на то, как в стране пытаются сделать блэкаут.

«Нет, мы познакомим с блэкаутом дорогих украинцев. Ну, раз их фюрер нам такой подарок обещал. Значит, его сограждане этого тем более достойны. На каждый их удар мы ответим кратно. В десять-пятнадцать, сто раз ответим», — заключил он.