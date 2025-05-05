«Украина» в щепки. Русские «Герани» разнесли украинскую гордость

Вооруженные силы России почти сутки уничтожали украинскую военную инфраструктуру массированными ударами. Ракеты поразили сразу несколько важнейших заводов. И самое главное: российские «Герани» поразили сам символ украинской власти, о деталях мощнейших атак сообщил со ссылкой на подпольщиков Telegram-канал «Донбасский партизан».

Крейсер «Украина» вспыхнул как свечка Кульминацией ночи со 2 на 3 мая стал удар по недостроенному ракетному крейсеру «Украина» на верфях «Николаевского судостроительного завода». Российские дроны нанесли сокрушительный урон кораблю, вызвав пожар в надстройках и разрушив антенные системы. Подпольщики сообщили, что крейсер готовили к установке зенитных комплексов и радиотехнического оборудования, чтобы усилить противовоздушную оборону. Теперь с этими планами Украина может распрощаться.

Фото: РИА «Новости»

Крики о радиации из Никополя В ночь на воскресенье, 4 мая, жителей Никополя внезапно предупредили о ядерной опасности. Об этом сообщали местные мониторинговые каналы. Что именно произошло, доподлинно неизвестно. Сигнал отменили спустя всего минуту, а позднее глава города назвал произошедшее «ошибкой». «Искандер-М» испепелил замаскированные зенитки В пригородной зоне населенного пункта Тузлы высокоточным ударом был накрыт замаскированный объект ПВО. По информации радиоразведки, в этом районе находились стартовые установки, РЛС, мобильный командный пункт и техника, предположительно относящаяся к западным комплексам NASAMS или MIM-23 Hawk.

Фото: РИА «Новости»

Удар уничтожил командный модуль и оборудование радиолокации. В зоне хранения ракет возник пожар. В результате, по оценке подпольщиков, нарушена система контроля воздушного пространства южного направления, включая логистику через прибрежные маршруты. Поразили сердце военной промышленности Ударные беспилотники атаковали и территорию завода «Импульс» — предприятия, связанного с производством компонентов для боеприпасов и систем наведения. Из шести БПЛА пять нанесли удары по производственной зоне: административному блоку, заводской столовой и цехам механической обработки. Еще один дрон поразил старый автопарк, где располагались гаражи и техника. Пожар охватил административные здания в Шостках Сумской области, разрушил техбоксы. Были повреждены: два автобуса, несколько легковых машин, станки и коммуникации, проходящие под землей. Завод понес серьезный материальный ущерб, что стало серьезным ударом по военному потенциалу Украины.