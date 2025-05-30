Украинский БПЛА ранил жителя Белгородской области

Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в районе села Зозули Борисовского района Белгородской области, водитель получил ранения. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавшего доставили в больницу с минно-взрывной травмой, слепыми осколочными ранениями спины и ноги. Ему оказывается вся необходимая помощь. Из-за удара БПЛА также повредился автомобиль, в котором находился мужчина.

По информации Минобороны, с вечера 29 мая средства ПВО нейтрализовали над регионами 27 дронов. Большую часть из них сбили над Белгородской областью — там ликвидировали 15 аппаратов. Еще 12 беспилотников уничтожили под Курском.

Фрагменты одного из них рухнули на крышу городской больницы, в здании выбило окна. Из-за атаки по региону ранения получил 27-летний местный житель, который ехал в машине.