Удары по порту Одессы: что известно о целях и новых БПЛА «Герань-3»

Вторые сутки, по окончании пасхального перемирия, Россия наносит массированные удары беспилотниками «Герань» по инфраструктуре Одессы. Причем, по данным противника, используют новейшие БПЛА — появился реактивный двигатель, из-за чего они стали быстрее и маневреннее. Перехватить такие дроны крайне сложно, особенно учитывая тот факт, что ВСУ испытывают серьезные трудности с системами ПВО. Их просто не хватает, а зенитных установок и обычного стрелкового вооружения явно недостаточно против обновленных «Гераней».

Удары по Одессе Военные эксперты — как отечественные, так и западные с украинскими — заявили, что ВС России применили «Герани-3». О них еще несколько недель назад сообщали украинские СМИ, но подтвердить это никак не могли. Похоже, они оказались правы. Впрочем, для Киева это ничего хорошего не сулит. Мало того, что на БПЛА установили новые двигатели, которые, предположительно, увеличили скорость на 30%, так теперь они способны полноценно вести разведу. Операторы в реальном времени корректируют удары, а не просто запускают дроны по заранее заданным координатам. Кроме того, «Герани» теперь действуют роем. Каждый БПЛА может усиливать сигнал для других. Это значительно повышает их эффективность. «Скоординированные массированные атаки по тылам становятся не исключением, а новой нормой, против которой ВСУ пока не имеют устойчивых средств противодействия», — отметил автор Telegram-канала «Военная хроника».

Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Россия освободит Одессу? Что касается самих целей, то по традиции удалось поразить портовую инфраструктуру, которую Украина активно использует в военных целях. Однако были и цели куда интереснее. Например, поражена промышленная зона НИИ «Шторм», на территории которой изготавливали различную военную продукцию, электронику для украинской армии, а также БПЛА и FPV-дроны. Кроме того, Россия нанесла удар по предприятию «Унитех»: оно специализируется на производстве и поставке комплектующих и запасных частей в области авиации и машиностроения. Можно было бы сказать, что идет обычная боевая работа. Но, возможно, за атаками стоит больше, чем просто уничтожение вражеского ОПК. Так, согласно инсайдерам, Владимир Путин поручил главе Минобороны Андрею Белоусову освободить Одессу. «Готовится решающий бросок, и главная цель — Одесса. На этот раз город реально достижим, так как США, по имеющейся информации, готовятся выйти из конфликта, оставив Европу и Украину один на один с последствиями. На фоне эйфории от возможного мира этот сигнал рушит ожидания аналитиков: даже если перемирие будет озвучено, оно может оказаться лишь передышкой перед масштабной операцией», — утверждает Telegram-канал «Конспиролог #1».

Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Герани-3»: характеристики Одесса — город-порт. Это логистическая инфраструктура, куда приходят грузы со всего Запада. Как правило, грузы военные. Они там разгружаются, какое-то время хранятся, распределяются и далее поступают в ВСУ. И применяют их по всей линии фронта. Логично, что самое простое решение — уничтожить портовую инфраструктуру, чтобы сделать невозможным прибытие судов с западным оружием. Такое мнение в разговоре с 360.ru высказал участник СВО, военкор Евгений Линин. — Одесса — типичный советский портовый город, но и промышленный центр? — Да, там есть и НИИ, и производственные мощности, огромные корпуса. Логично, что там собирают вооружение для ВСУ. Это не только безэкипажные катера, так называемые морские беспилотники. Это и классические БПЛА всех типов, которые сейчас бьют по территории России. Это и сборка различных более совершенных вооружений, например крылатых ракет «Нептун». Именно такими ракетами поразили крейсер «Москва». — Что думаете по поводу «Герани-3»? — С предыдущими «Геранями» их нельзя сравнивать. Это не последующая версия, а совершенно другой вид вооружений. Он оснащается турбореактивным двигателем, что позволяет в разы увеличить массу боевой части. Она достигает 300 килограммов, а это уже сравнимо с оперативно-тактическим комплексом ATACMS, который сейчас применяют ВСУ. По дальности полета новая «Герань» сопоставима с крылатыми ракетами — 2,5 тысячи километров. И по скорости полета она тоже уже сопоставима с крылатыми ракетами — 500-600 километров в час. Это делает БПЛА практически неуязвимым для поражения стрелковым оружием, для зенитных артиллерийских комплексов. — И что мы получаем? — Получается, единственное средство ПВО, которым «Герань-3» можно уничтожить сегодня, — американский комплекс «Патриот». Но одна противоракета этого комплекса стоит два миллиона долларов. Их крайне мало. Соединенные Штаты прекратили поставки этого вида вооружений на Украину. Кроме того, для использования «Патриота» нужны те самые разведданные, которые поставляют США со своих самолетов системы АВАКС, дальнего радиолокационного обнаружения. Именно они могут отслеживать взлеты таких беспилотников, маршрут их следования и определять сектора, где их можно уничтожить системами ПВО. — Выходит, сегодня у ВСУ все эти возможности крайне ограничены? — Поэтому эффективность «Герани-3» возрастает в разы. И их применение тоже будет увеличиваться.

Фото: РИА «Новости»

Дипломатия не работает Контроль над Северным Причерноморьем можно будет считать успехом для России — с геостратегической, а не цивилизационной точки зрения. Именно Одесса — главная точка внимания Запада на пока оставшейся у Украины территории. Этот порт позволит западным странам в случае контроля эффективно эксплуатировать то, что останется под властью киевского режима. Кроме того, Одесса будет постоянной угрозой Крыму и всему российскому Причерноморью. Сохранение постоянной угрозы в этом регионе представляет собой стратегическую опасность для России. И логично ожидать шагов по ее устранению. Пока дипломатия мало чем может помочь, остаются военные средства.

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Внимание же российских беспилотников и ракет к Одессе объяснимо не только этим. Этот город играет важнейшую роль в снабжении ВСУ и организации атак на нашу территории. Об этом 360.ru рассказал военный эксперт, аналитик Сергей Простаков.

Требующиеся для освобождения Одессы темп и размах наступления еще не были ни разу зафиксированы во время СВО. Без качественного прорыва в ведении боевых действий, обеспечения безусловного господства на земле, море и в воздухе об освобождении этого города можно забыть. Даже без американской помощи Киев вполне будет способен не только обороняться, но и контратаковать по многим направлениям. Безусловно, потери ВСУ велики, но пока о перспективе их быстрого развала говорить нельзя. Сергей Простаков

У Киева в распоряжении остается большой мобилизационный резерв молодежи и как минимум поддержка европейского ВПК. В таких условиях ощутимых военных успехов российской армии будет добиться сложно. Но именно эти успехи смогут определить окончательные контуры мира по окончании конфликта.