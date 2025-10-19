Ударили «Искандерами» и «Геранями». Главное о ночной атаке ВС России по целям на Украине
Экс-депутат Рады Царев: «Искандеры» ВС России ударили по Patriot у Павлограда
Российские войска в ночь на 19 октября нанесли мощный удар по Украине и уничтожили военные цели на ее территории. Что известно о ночной атаке — в материале 360.ru.
Что сообщили на Украине
По информации издания «Страна.ua», прилеты зафиксировали в разных частях республики, в том числе в Днепропетровской и Сумской областях. Пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ сообщила, что ночью страну атаковали 62 ударных БПЛА.
«Зафиксировано 19 попаданий на семи локациях», — уточнили в ведомстве.
Телеканал «Общественное» отметил, что за сутки только в Черниговской области зарегистрировали 76 взрывов.
Бывший народный депутат Украины Олег Царев в своем Telegram-канале рассказал, что ночью российские войска ударили по пяти украинским областям.
По его словам, под Днепропетровском из-за удара разгорелся пожар на станции Просяная в Синельниковском районе. Также российские ракеты уничтожили РЛС и американский зенитно-ракетный комплекс в этой области.
«На видео — объективный контроль двух ракетных ударов „Искандер-М“ по РЛС и пусковой установке ЗРК Patriot в районе Павлограда», — написал экс-парламентарий.
По его данным, российские беспилотники «Герань» также подорвали нефтеперерабатывающий завод в Черниговской области. Минобороны России пока не не подтверждало эту информацию.
Данные от подполья
Подробную сводку о ночном обстреле в своем Telegram-канале опубликовал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, российская армия ликвидировала под Харьковом склады с техникой, узлы связи и оборонной инфраструктуры ВСУ. В Черниговской области войска поразили складские площадки и опорные пункты в приграничье, а также военную технику.
Также ВС России нанесли массированный удар по целям в подконтрольной Украине части ДНР.
Славянск, серия взрывов. Уничтоженные цели: склады и позиции техники, укрытия для вооружения и транспорта.
Сергей Лебедев
Координатор николаевского пророссийского подполья
Он добавил, что за последние сутки армия била по подразделениям ВСУ, которые находились рядом с линией боевого соприкосновения. По мнению подпольщика, такая тактика предотвращает попытки прорывов большими силами.
Он также рассказал, что украинские боевики начали по-другому вести встречные бои, поэтому российским войскам придется сфокусироваться на уничтожении запасов тыла и разрушении логистики противника.