Ударили «Искандерами» и «Геранями». Главное о ночной атаке ВС России по целям на Украине

Экс-депутат Рады Царев: «Искандеры» ВС России ударили по Patriot у Павлограда

Российские войска в ночь на 19 октября нанесли мощный удар по Украине и уничтожили военные цели на ее территории. Что известно о ночной атаке — в материале 360.ru.

Что сообщили на Украине

По информации издания «Страна.ua», прилеты зафиксировали в разных частях республики, в том числе в Днепропетровской и Сумской областях. Пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ сообщила, что ночью страну атаковали 62 ударных БПЛА.

«Зафиксировано 19 попаданий на семи локациях», — уточнили в ведомстве.

Телеканал «Общественное» отметил, что за сутки только в Черниговской области зарегистрировали 76 взрывов.

Бывший народный депутат Украины Олег Царев в своем Telegram-канале рассказал, что ночью российские войска ударили по пяти украинским областям.

По его словам, под Днепропетровском из-за удара разгорелся пожар на станции Просяная в Синельниковском районе. Также российские ракеты уничтожили РЛС и американский зенитно-ракетный комплекс в этой области.

«На видео — объективный контроль двух ракетных ударов „Искандер-М“ по РЛС и пусковой установке ЗРК Patriot в районе Павлограда», — написал экс-парламентарий.

По его данным, российские беспилотники «Герань» также подорвали нефтеперерабатывающий завод в Черниговской области. Минобороны России пока не не подтверждало эту информацию.