Бои в Курской области продолжаются уже несколько дней, а украинская сторона, ранее неоднократно замеченная в попытках сделать из маленькой мухи большого слона, в этот раз почему-то отмалчивается. По крайней мере на уровне официальных спикеров никаких полноценных комментариев о втяжении ВСУ на территорию России не дается. В лучшем случае — полунамеками.

Разумеется, это прозрачный намек на операцию ССО Украины в районе российского города Суджа. Неопределенность, которую Зеленский оставляет своим комментарием, — по сути, некое пространство для маневра, чтобы в случае провала задуманного (а он неизбежен) плавно съехать с темы, сделав вид, будто ничего не было и всем это просто показалось.

Очень похоже, что у Киева просто пока нет официальной трактовки происходящего. Точнее, она есть, но не одна, а сразу несколько на выбор.

Если вдруг им удалось бы окопаться и надолго закрепиться на части нашей территории, на какой-то длительный срок оставив под своим контролем несколько поселков или даже небольших городов, — то всеми миру рассказали бы о «славной» украинской армии, которая сумела уязвить неприятеля в самое сердце и теперь руководство Украины будет готово к мирным переговорам, но уже с позиции силы.

А вот если — точнее, когда — все покатится назад и украинские подразделения будут частично уничтожены и частично выдавлены за границы Российской Федерации, нам наверняка расскажут байку о «добровольцах» РДК* или еще какой полумифической помойки, которые якобы по собственной инициативе решили бороться с «режимом», перенеся боевые действия в Россию.