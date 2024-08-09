Все не то, чем кажется. Почему у Зеленского нет поводов для хитрых ухмылок

Публицист Белов: у Зеленского нет поводов для хитрых ухмылок

Panoramic/Keystone Press Agency
Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бои в Курской области продолжаются уже несколько дней, а украинская сторона, ранее неоднократно замеченная в попытках сделать из маленькой мухи большого слона, в этот раз почему-то отмалчивается. По крайней мере на уровне официальных спикеров никаких полноценных комментариев о втяжении ВСУ на территорию России не дается. В лучшем случае — полунамеками.

Накануне украинский чиновник без определенного политического статуса (БОПС) по фамилии Зеленский, выступая на очередной пресс-конференции, лукаво улыбаясь, заявил:

«Все видят, что украинская армия умеет удивлять. И умеет добиваться результатов».

Разумеется, это прозрачный намек на операцию ССО Украины в районе российского города Суджа. Неопределенность, которую Зеленский оставляет своим комментарием, — по сути, некое пространство для маневра, чтобы в случае провала задуманного (а он неизбежен) плавно съехать с темы, сделав вид, будто ничего не было и всем это просто показалось.

Очень похоже, что у Киева просто пока нет официальной трактовки происходящего. Точнее, она есть, но не одна, а сразу несколько на выбор.

Если вдруг им удалось бы окопаться и надолго закрепиться на части нашей территории, на какой-то длительный срок оставив под своим контролем несколько поселков или даже небольших городов, — то всеми миру рассказали бы о «славной» украинской армии, которая сумела уязвить неприятеля в самое сердце и теперь руководство Украины будет готово к мирным переговорам, но уже с позиции силы.

А вот если — точнее, когда — все покатится назад и украинские подразделения будут частично уничтожены и частично выдавлены за границы Российской Федерации, нам наверняка расскажут байку о «добровольцах» РДК* или еще какой полумифической помойки, которые якобы по собственной инициативе решили бороться с «режимом», перенеся боевые действия в Россию.

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Но что бы нам впоследствии ни пели украинские пропагандисты, песня эта очень скоро может стать для них финальной. Объективная реальность в том, что ВСУ отступают в Донбассе, испытывая острую нехватку резервов.

В тылу ТЦК устраивают форменные облавы на еще не забритых в солдаты мужиков, а СМИ все сильнее прогревают украинское общество на тему мобилизации 18-летних — намедни об этом прямым текстом говорил глава ГУР МО Кирилл Буданов — неумолимо доказывает: поводов для хитрых ухмылок, а равно и победных реляций у Киева на самом деле нет.

Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области
Фото: Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области/РИА «Новости»

Да, разумеется, бывший комик может еще какое-то время похорохориться на публике — на то он и артист. Но силы ВСУ, брошенные сегодня на атаку Курской области, — это лучшее, что осталось у киевского режима.

Пусть для нас ситуация действительно крайне болезненная, для самой Украины — она просто швах. Это агония, и именно так к этому следует относиться.

* «Русский добровольческий корпус» внесен в список террористических организаций и запрещен в России.

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