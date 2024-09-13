Сегодня 14:48 «У него вышла цифра 13 — это 13 тысяч». Как гадалки обманывают родных бойцов СВО 360.ru разоблачил гадалок, обещавших найти по фото несуществующего бойца СВО 0 0 0 Эксклюзив

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С начала специальной военной операции в Сети ежедневно появляется огромное количество объявлений от гадалок, экстрасенсов, колдунов и прочих магов, которые обманывают родственников участников СВО, пропавших в зоне боевых действий. Ведущая 360.ru Екатерина Малашенко провела эксперимент и узнала о судьбе своего несуществующего брата у трех таких «специалисток».

Легенда о пропавшем Павле Комарове Эксперимент с гадалками и поиском брата состоял в следующем: из ведущей новостей Екатерина перевоплотилась в домохозяйку, которая давно переехала в Москву из родного Воронежа. В столице живет вместе с мужем. Родители домохозяйки Екатерины развелись, но отец спустя время снова женился. Во втором браке у него родился сын — Павел Комаров. Парень окончил техникум, отслужил в армии, затем заключил контракт с Минобороны. И вот несколько недель назад он пропал в Харьковской области.

Фото: Телеканал «360»

В реальности никакого Павла Комарова, конечно, не существует. Специально для гадалок его изображение нарисовали с помощью нейросети, загрузив в программу реальную фотографию Екатерины и задав определенные параметры. Затем из множества объявлений в Сети нашли около 10 гадалок, которые в своих объявлений клялись, что смогут найти человека по фотографии. Конечно же, по предоплате. «Прячется в лесу с коллегами» Первой Екатерина позвонила гадалке Нине. Она заверила, что Павел жив и по собственной воле прячется в каком-то лесу со своими коллегами. «Не переживайте, он жив, он в скором времени даст о себе знать, сейчас у него проблемы, очень большая путаница идет, но он жив. Я вижу что-то связанное с лесом. Ему тяжело, но он выберется», — подчеркнула женщина.

Фото: Телеканал «360»

«Нужно очистить ему дорогу» Следующей была гадалка Натали. Она тоже напророчила Павлу долгую жизнь, но только после обряда защиты. «Нужно очистить ему дорогу обратно. Чтобы его как бы вернули. У него вышла цифра 13 — это 13 тысяч рублей. Я вам покажу свечи, которые для него беру», — объяснила Натали. И вот по одному фото несуществующего человека удалось получить сразу два мнения. Одна из «специалисток» уверяла, что Павел в плену, а для его освобождения нужно провести обряд за 13 тысяч рублей. По второй версии, Комаров скрывается в лесу со своими коллегами ради безопасности. Дальше все разговоры шли примерно одинаково: авторы объявлений обещали понять по фото, где находится брат, потом говорили, что он жив, вернется, но надо еще заплатить за чистку, защиту и так далее и тому подобное.

Фото: Телеканал «360»

«Выпадает больница у него. Я хочу так сказать, как карты показывают — у каждого человека есть ангел-хранитель, вот его ангела-хранителя рядом с ним нет», — говорила одна из гадалок.

Еще одному «эксперту», Лилии, Екатерина рассказала, что у нее с пропавшим братом разные матери. И между ними, понятное дело, есть конфликт. Лилия не растерялась, конечно же, увидела страшное проклятие и тут же предложила его снять.

Никто из гадалок и прорицательниц так и не понял и не почувствовал, что мать Павла Комарова — нейросеть. И такого человека в принципе не существует.

На впечатлительного человека речи всех этих «провидиц», безусловно, могут произвести очень сильное впечатление, чем они умело пользуются, понимая, что отчаявшиеся люди уязвимы и готовы отдать последнее, чтобы им подарили надежду. В России есть общественные организации, фонды и ассоциации, которые помогают искать пропавших без вести. Для родственников в Сети опубликована специальная памятка — обратиться можно как в военкомат, так и в местную администрацию. Самое главное — не давать страху взять верх над разумом.