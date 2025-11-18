«Циркон» в деле. Как гиперзвуковая ракета России меняет правила игры на Украине
MWM: «Циркон» откроет новый уровень возможностей ВМФ России
Авторитетное американское издание Military Watch Magazine, специализирующееся на глубоком анализе военной техники и вопросах международной безопасности, одним из первых обратило внимание на знаковое событие — первое подтвержденное боевое применение Россией гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» на Украине. Этот шаг способен перевести российский флот на новый уровень возможностей.
Оружие, против которого нет ответа
По информации MWM, Россия провела испытательный пуск «Циркона» по объектам в Сумской области. Вероятно, ракету пустили из района мыса Чауда в Крыму. Целью стала ключевая инфраструктура.
Особенным это оружие делают две ключевые характеристики, каждую из которых можно назвать революционной.
Гиперзвуковая скорость. Ракета способна развивать скорость до девяти Махов, то есть в девять раз превышает скорость звука. При таких возможностях поражение цели происходит за считаные минуты, что критически сокращает время на реакцию со стороны того, против кого ведется атака.
Невероятная маневренность. В отличие от баллистических ракет, летящих по предсказуемой траектории, «Циркон» является крылатой ракетой и может маневрировать на всем протяжении полета. В сочетании со скоростью это создает практически нерешаемую задачу для любых существующих систем противовоздушной и противоракетной обороны.
Тактическая инновация
Особый интерес у военных аналитиков вызвал способ применения ракеты при ударе по Сумской области. Если пуск действительно был осуществлен из района мыса Чауда, это указывает на то, что состоялся первый испытательный пуск «Циркона» с наземной пусковой установки. До этого ракета запускалась с фрегата «Адмирал Горшков» и подводных лодок.
Развертывание мобильных наземных комплексов существенно повысит гибкость применения ракеты, позволяя скрытно размещать ее вдоль границ. Это особенно актуально в условиях нынешней напряженности в отношениях с НАТО.
Стратегическое значение
Авторы MWM подчеркнули, что внедрение «Циркона» играет решающую роль для российского флота.
После распада СССР в составе ВМФ России не было заложено ни одного нового эсминца или крейсера, и в такой ситуации оснащение существующих кораблей и новейших атомных подлодок класса «Ясень-М» гиперзвуковым оружием кардинально усиливает их ударную мощь.
Даже один корабль, вооруженный «Цирконами», способен нести внушительную угрозу противнику.
Взгляд в будущее
Боевое применение «Циркона» — это не финальная точка, а лишь начало нового этапа. Аналитики отмечают, что потенциал ракеты продолжает раскрываться.
- Подводные носители. Первая атомная подлодка «Ясень-М», оснащенная «Цирконами», уже спущена на воду.
- Наземные мобильные комплексы. Их разработка ведется активно, и, весьма вероятно, ввод таких систем в строй станет приоритетом.
- Воздушное базирование. По неподтвержденным данным, ведутся работы над вариантом ракеты для оснащения истребителей МиГ-31И и даже истребителя-невидимки Су-57.