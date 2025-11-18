«Циркон» в деле. Как гиперзвуковая ракета России меняет правила игры на Украине

Авторитетное американское издание Military Watch Magazine, специализирующееся на глубоком анализе военной техники и вопросах международной безопасности, одним из первых обратило внимание на знаковое событие — первое подтвержденное боевое применение Россией гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» на Украине. Этот шаг способен перевести российский флот на новый уровень возможностей.

Оружие, против которого нет ответа

По информации MWM, Россия провела испытательный пуск «Циркона» по объектам в Сумской области. Вероятно, ракету пустили из района мыса Чауда в Крыму. Целью стала ключевая инфраструктура.

Особенным это оружие делают две ключевые характеристики, каждую из которых можно назвать революционной.

Гиперзвуковая скорость. Ракета способна развивать скорость до девяти Махов, то есть в девять раз превышает скорость звука. При таких возможностях поражение цели происходит за считаные минуты, что критически сокращает время на реакцию со стороны того, против кого ведется атака.

Невероятная маневренность. В отличие от баллистических ракет, летящих по предсказуемой траектории, «Циркон» является крылатой ракетой и может маневрировать на всем протяжении полета. В сочетании со скоростью это создает практически нерешаемую задачу для любых существующих систем противовоздушной и противоракетной обороны.