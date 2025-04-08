Трамп поставит Украине ультиматум? Либо капитуляция, либо мир на условиях России

Всем уже очевидно, что мирные переговоры зашли в тупик. Стороны не могут договориться. Поэтому, как написала британская газета Daily Telegraph, Вашингтон может поставить Киев перед ультиматумом, который предусматривает либо мир на условиях России, либо полное лишение разведывательной и логистической поддержки со стороны американцев. Пойдут ли на это украинские власти и Владимир Зеленский лично? Большой вопрос.

Требования Москвы справедливые? Журналисты Daily Telegraph утверждают, что в США у Трампа есть союзники в том, чтобы Украина капитулировала на условиях России. Они рассматривают требование Москвы о признании новых территорий как справедливое. Авторы статьи отметили символизм поездки в Вашингтон главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. Его визит состоялся немногим позже перепалки Трампа с Зеленским, в результате которой украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Telegraph описывает это как «дипломатический переворот» для Москвы, обращая внимание, что Дмитриев приехал туда, откуда «изгнали» Зеленского. «Трамп, похоже, рассматривает Украину как полностью принадлежащее США дочернее предприятие», — написало издание.

Фото: Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций. Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

Напомним, президент Владимир Путин еще на совещании с постоянными членами Совбеза России в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта должны быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения боевых действий, а долгосрочный мир. По его словам, Москва продолжит бороться за интересы российского народа, в этом и заключается смысл спецоперации. Мир на Украине должен быть основан на «уважении законных интересов всех народов, которые проживают в этом регионе». Но то, что пишут британцы, как минимум вызывает интерес. Именно спецслужбы Британии и США осуществили государственный переворот на киевском Майдане в 2014 году. Все это время марионеточный киевский режим беспрекословно выполнял приказы Запада. «Сами британцы заинтересованы в подобном развитии событий, поскольку они уведомили Зеленского, что даже если США прекратят поддержку разведывательную и логистическую, британцы продолжат это делать и постараются заменить своими возможностями возможности американцев. К этому постараются привлечь ту же Францию и другие страны Евросоюза. Поэтому британцы хотели бы увидеть, как будет действовать Трамп, когда Зеленский просто не станет обращать внимания на его ультиматумы и продолжит свои деструктивные действия», — отметил в разговоре с 360.ru политолог Владимир Карасев. По его мнению, британцы хотят унизить президента США, причем публично. Поэтому будут заинтересованы как раз в этом ультиматуме.

Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Трамп загнал себя в ловушку Возможность того, что США выдвинут Украине ультиматум, исключать нельзя. Более того, такие ультиматумы, вероятнее всего, Вашингтон уже выдвигал. Это обычный для команды Трампа метод решения проблем со своими партнерами. Другой вопрос, что именно сейчас ситуация складывается далеко не в пользу Зеленского, особенно после того, как он фактически путем достаточно некрасивых методов — и с точки зрения американской бизнес этики, и с точки зрения нормального политического взаимодействия — отказался подписывать готовое соглашение по минеральным ресурсам. Такое мнение в разговоре с 360.ru высказал политолог Дмитрий Евстафьев. — Какое принципиальное открытие стало для Трампа в отношениях с Зеленским? — То, которое он ранее, вероятнее всего, не допускал. Это то, что США не единственный оператор проекта «Украина Зеленского». Президент США прекрасно понимает, что Зеленским управляют из Лондона. Собственно говоря, во всех утечках о возможности ультиматума говорится о том, что предупреждение пришло как раз из Лондона. — США могут сейчас взять и остановить поставки вооружений и в целом прекратить поддержку ВСУ? — Не могут, как и не могут просто так прекратить поддержку Украины, если она зафиксирована в неких юридических документах. Другой вопрос, что за последние месяцы европейцы, прежде всего Франция и в меньшей степени Германия, пытались отрабатывать на украинском театре военных действий работу с использованием собственных неконтролируемых американцами разведывательных ресурсов и сетей боевого управления. Они, конечно, менее развиты, чем у Соединенных Штатов. Менее эффективны, но они есть.

Фото: Sgt. Peter Martinez/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

— Перед США и лично Трампом стоит очень неприятная альтернатива? — Либо согласиться с правотой России в форматах урегулирования на Украине. И это сделать он не может, ведь в таком случае не просто потеряет лицо, но и окажется виновником крушения крупнейшего евроатлантического проекта. Либо начинать каким-то образом переформатировать киевский режим с заменой власти, отдельных лиц и системы финансирования самого режима. — И что выберут? — Вероятнее всего, Штаты пойдут по второму пути. Да, в какой-то мере может казаться, что они не слышат Россию, но в действительности слышат. Просто у них ограниченные ресурсы. Трамп действует в крайне сложных условиях по Украине. Он попал в собственную ловушку энтузиазма нахрапа, которую теперь против него используют его стратегические противники в евроатлантическом сообществе.

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia / www.globallookpress.com

Две реальности Переговорный процесс в тупике, точнее — реальность на земле и реальность за столом изолированы друг от друга. За столом переговоров существует некий мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, на деле же мы наблюдаем ежедневные атаки на российские объекты со стороны ВСУ. В этом и тупик: нет никакого смысла ни о чем договариваться, и наоборот, можно договориться о чем угодно и громко друг друга с поздравлять, если это никак не сказывается на реальном положении вещей, рассказал 360.ru участник СВО, мобилизованный десантник, военкор и волонтер Никита Третьяков.

Тем временем куда более прагматичные цели бизнес-элиты по восстановлению экономических отношений с Западом постепенно приближаются к реальности путем переговоров Кирилла Дмитриева и других с высокими чинами правительства США, которое в то же самое время через свое Министерство обороны направляет украинские удары по российским объектам и гражданам. Никита Третьяков

Таким образом, здесь тоже складываются два параллельных независимых трека: экономическая дружба в высоких кабинетах и физическое уничтожение на фронте. Остается гадать, перекроют ли будущие американские инвестиции тот ущерб, который нанесли России американские вооружения. И не следует ли эти финансовые вливания в таком ключе характеризовать не как инвестиции, а как репарации.