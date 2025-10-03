Точечная охота. Как русские уничтожают украинских дроноводов и меняют ход СВО?
Вооруженные силы России открыли точечную охоту на самых опасных боевиков ВСУ. Под прицелом русской армии — украинские дроноводы. Чем они опасны и какую западню им устроили бойцы — в материале 360.ru.
Охота ВС России на дроноводов ВСУ
Об охоте на операторов БПЛА изданию Business Insider рассказал один из боевиков ВСУ. Число жертв среди дроноводов растет быстрыми темпами с весны текущего года.
«Как только неприятель засекает нас, он использует для уничтожения все имеющиеся в распоряжении виды вооружения», — сказал он.
Эту информацию 360.ru подтвердил военный эксперт, член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Это одна из первоочередных целей, потому что уничтожение каждого подготовленного специалиста — это десятки не вылетевших дронов, это „Птицы Мадьяры“ и так далее. Они ведут за нашими охоту. Наши очень эффективно работают, особенно в этом году. И рубиконовцы, и все ребята. Это, пожалуй, такая главная ударная сила сейчас, которая истребляет и технику, и личный состав», — отметил он.
Как ВС России бьют по операторам БПЛА ВСУ
Чем больше украинских дроноводов удастся уничтожить, тем больше у ВС России шансов на освобождение территорий.
Работает комплексно разведка, наблюдение, и потом работает артиллерия, используя управляемые снаряды «Краснополь». Летают другие дроны, те же «Ланцеты». Вполне вероятно, что есть и другие средства поражения.
Василий Дандыкин
военный эксперт
Дандыкин отметил, что враг тоже не дремлет, особенно на фоне прорыва России в сфере БПЛА.
«Враг тоже старается. Для них сейчас то, что мы рванули в этом отношении, где-то ушли даже вперед, где-то сравнялись, — это очень большой момент. Особенно это касается всяких FPV-дронов, дроноводов, которые просто мешают перемещаться», — подчеркнул эксперт.
Бойцы атакуют ВСУ точечно комплексом вооружений, чтобы гарантированно попасть по целям.
«Это могут быть и дроны, и точные снаряды, и другие средства поражения. Если наши нашли крупный район, где все находятся, то это может быть от „Солнцепека“ и дальше, и накрытие залповым огнем реактивной артиллерии, но обычно это точечная работа», — сказал специалист.
Он напомнил, что обе стороны маскируются и прячутся.
Поэтому главное — выявить, где они находятся. Впрочем, это элемент снайперской работы, только по-другому. Сейчас просто снайперы отошли на второй план.
Василий Дандыкин
военный эксперт
При комплексном ударе используются разные виды оружия, какие только могут быть в распоряжении конкретного командира подразделения.
«Сейчас в каждом подразделении, части есть дроноводы. Это очевидно. Есть артиллерия. Вполне вероятно, с закрытых позиций бьют танки, очень хорошо стреляют. Здесь выбор очень большой», — заключил Дандыкин.