Точечная охота. Как русские уничтожают украинских дроноводов и меняют ход СВО?

Вооруженные силы России открыли точечную охоту на самых опасных боевиков ВСУ. Под прицелом русской армии — украинские дроноводы. Чем они опасны и какую западню им устроили бойцы — в материале 360.ru.

Охота ВС России на дроноводов ВСУ

Об охоте на операторов БПЛА изданию Business Insider рассказал один из боевиков ВСУ. Число жертв среди дроноводов растет быстрыми темпами с весны текущего года.

«Как только неприятель засекает нас, он использует для уничтожения все имеющиеся в распоряжении виды вооружения», — сказал он.

Эту информацию 360.ru подтвердил военный эксперт, член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Это одна из первоочередных целей, потому что уничтожение каждого подготовленного специалиста — это десятки не вылетевших дронов, это „Птицы Мадьяры“ и так далее. Они ведут за нашими охоту. Наши очень эффективно работают, особенно в этом году. И рубиконовцы, и все ребята. Это, пожалуй, такая главная ударная сила сейчас, которая истребляет и технику, и личный состав», — отметил он.