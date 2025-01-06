Теперь они дома. Жизнь героев СВО после тяжелых ранений

В прошлом году RT рассказывал о подвигах, которые совершили российские военнослужащие в зоне специальной операции. Стало известно, как начали 2025 год Кайтыра, Папая, Чужой и другие герои публикаций, и какие планы они строят на будущее.

Кайтыр

Командир штурмовиков Павел Самойлин, известный под позывным Кайтыр, восстанавливается после серьезных ранений. В апреле он попал под обстрел, получил контузию и осколочные ранения в правую часть тела. В результате военный мог двигать только левой рукой.

Украинские военные посчитали его погибшим. Свои не могли добраться до него из-за плотного огня противника, а рация разрядилась. Лишь спустя пять дней он услышал, как кто-то рядом кричит его позывной. Помощь пришла.

После этого его госпитализировали, а затем последовала долгая реабилитация. В декабре с ноги сняли аппарат Илизарова, и теперь офицер может ходить. Кайтыр проводит дни с внуком в родной Башкирии.

Теперь Павел Самойлин является депутатом Уфимского районного совета. Несмотря на это, он продолжает поддерживать связь со своими бывшими сослуживцами, которые сейчас находятся на территории Херсонской области. Павел активно занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи на передовую.

Папай

Разведчик Роман Кнауб, известный под позывным Папай, до сих пор проходит лечение в московском госпитале. В палате на стене он разместил флаг военной разведки с девизом «Выше нас только звезды». На тумбочке по-прежнему стоит фотография его боевых товарищей. С момента ранения прошло десять месяцев.

Жизнь Романа изменилась 20 февраля 2024 года. Его отряд должен был обнаружить «катюшу» и танк, которые постоянно обстреливали российские позиции. Но когда Папай и его бойцы подбили танк, они попали под минометный огонь. В результате Роман лишился левой руки и ноги.

Молодому человеку в возрасте 23 лет пришлось пережить ампутацию обеих нижних конечностей, что стало для него серьезным испытанием. В рамках программы Министерства обороны Роман проходит процесс протезирования. Сначала ему изготовили протез руки, а затем — обеих ног.

Новый год офицер встретил в московском госпитале. До этого он прошел курсы повышения квалификации, и теперь у него есть возможность устроиться на работу в один из российских военкоматов. Также есть возможность поступить в Главное разведывательное управление.

Чужой

В сентябре штурмовик Николай Чужиненко, известный под позывным Чужой, волновался, что не успевает завершить строительство своей фермы. Он проводил на участке дни и ночи напролет, чтобы не тратить время на дорогу домой и лично контролировать ход работ.

Бывший штурмовик с улыбкой вспоминает, что на фронте ему удавалось спать по два часа в сутки, а в мирной жизни он спал немногим больше — четыре часа. Однако теперь его труды увенчались успехом: корпус площадью более 400 квадратных метров готов. В нем уже установлено холодильное оборудование и обустроено хранилище для кормов.

Идея создать свою ферму пришла Николаю в 2018 году, а в 2024-м он узнал о государственной поддержке для начинающих предпринимателей. Николай составил бизнес-план и подал заявку на грант. Проект был одобрен.

Однако между этими событиями произошло серьезное событие — Николай получил ранение во время специальной военной операции. В феврале–марте 2023 года он участвовал в штурме села Водяное на Авдеевском направлении. Бои за этот населенный пункт продолжались уже несколько месяцев. Каждый метр земли давался с трудом, поскольку украинские военные тщательно замаскировали свои укрытия и укрепления.

На четвертый день штурма закончились запасы питьевой воды, приходилось растапливать снег. В здание, где находились штурмовики, был минометный прилет, и Чужой был тяжело ранен. Уже в Москве ему ампутировали ногу.

Чужой не может вернуться на фронт из-за проблем со здоровьем, но он регулярно доставляет гуманитарную помощь солдатам. Он намерен развивать свою ферму и построить цех для переработки сырья, чтобы производить сметану, сливки и творог самостоятельно.

Ранее в Химках активисты собрали и отправили более ста килограммов гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. В этой акции приняли участие волонтеры и муниципальные депутаты. Бойцам отправили вязаные носки, а также продукты питания, медикаменты и средства личной гигиены. С начала специальной военной операции из округа отправили более 350 тонн гуманитарных грузов.