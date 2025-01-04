Акция по сбору гуманитарной помощи для бойцов СВО прошла в Химках

В городском округе Химки активисты общественной приемной партии «Единая Россия» подготовили и отправили более 100 килограммов гуманитарного груза для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. В акции приняли участие волонтеры и муниципальные депутаты.

Среди них Владимир Суслов, Наталья Каныгина, Евгений Иноземцев и Глеб Демченко.

«Каждая посылка — это знак нашей поддержки и заботы. Особенно в преддверии Нового года важно передать нашим защитникам тепло и частичку домашнего уюта», — отметил депутат Глеб Демченко.

В состав отправленного груза вошли вязаные носки, изготовленные серебряными волонтерами в рамках акции «Тепло для героя», а также продукты питания, медикаменты и средства личной гигиены.

Владимир Суслов подчеркнул, что сбор гуманитарной помощи в Химках проводится регулярно. С начала специальной военной операции из округа было отправлено свыше 350 тонн гуманитарных грузов.

Присоединиться к благотворительной инициативе могут все желающие. Пункт приема и сортировки находится в местном отделении партии «Единая Россия» по адресу: проспект Мельникова, 12. Он работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.