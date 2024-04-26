Украина отогнала танки Abrams от ЛБС: что это значит? | 360°

Эксклюзив 26 апреля 2024, 14:51 Танки Abrams отогнали из-за ударов дронов. Российской армии открылся путь к наступлению Политолог Михайлов: отвод танков Abrams из-за дронов открыл наступление России U.S. Department of Defense

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Командование ВСУ отвело американские танки Abrams от линии соприкосновения из-за ударов российских беспилотников. Военные замечали бронированные машины за несколько километров и направляли им навстречу дроны, которые прицельно поражали слабозащищенные места. Директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа и политолог Евгений Михайлов в комментарии 360.ru назвал отвод Abrams доказательством начала российского наступления, а также оценил перспективу развития отечественной беспилотной промышленности.

Далее — прямая речь.

Бесполезные машины

Американские танки Abrams не играли большой роли в боевых действиях, потому что изначально стали целью для уничтожения наших военных. Более того, за ликвидацию бронированных машин объявляли большой бонус, поэтому они стали легкой добычей как дронов, так и систем обнаружения

Думаю, сейчас просто их отведут туда, где, по мнению украинских военных, они будут более приспособлены для отражения атак. То есть российская армия перешла в наступление.

Это поняли в США и посоветовали украинцам, которые столкнулись с нехваткой техники, увести остатки боеспособных танков на другие линии обороны.

U.S. Department of Defense

Американцы выделили десятки миллиардов долларов на поддержку украинской армии. Часть денег пойдет на средства и оборудование радиоэлектронной борьбы, которое способно обнаруживать, поражать или принудительно сажать российские дроны.

Но наши военные разработчики тоже не сидят без дела. Сейчас идет работа над созданием новых систем, способных блокировать подавление дронов, то есть отражать лучи, с помощью которых пытаются погасить наши беспилотники.

РИА «Новости»

Перспективы беспилотной авиации

Беспилотники, созданные российскими военными компаниями или частными предпринимателями, сегодня опережают многие западные разработки. Самая простая сборка — обычно самая лучшая с технической точки зрения.

Дроны придумывают практически на коленке, а потом дорабатывают применительно к боевым действиям чуть ли не каждый день.

Есть уникальные летательные аппараты, разработанные инженерами в глубинке. Все в основном видят летательные аппараты государственных структур, к примеру концерна «Калашников». Но есть много других. Например, народный дрон «Упырь» и прочие.

Бороться с российскими дронами очень сложно. Главное, чтобы увеличили их производство. Президент России Владимир Путин уже объявил, что на развитие беспилотной летательной техники направят триллионы долларов.

РИА «Новости»

Зачастую сейчас наша техника ведет себя на линии фронта лучше, чем та, которую получают ВСУ.

Но у них есть собственные неплохие аппараты типа беспилотника «Баба-Яга», который переносит на себе несколько дронов и выпускает их для выполнения задач. Тем не менее российские военные научились бороться и с этим. Так что мы сейчас выиграли в техническом у ВСУ и их союзников.