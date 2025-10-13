Свыше 3 тысяч многодетных семей обеспечили льготами в Химках

В Подмосковье установили День многодетной семьи. В Московской области сейчас проживают свыше 117 тысяч таких пар, в которых воспитывают около 380 тысяч детей.

В Подмосковье действует продуманная и эффективная система поддержки многодетных родителей. По инициативе партии «Единая Россия» они получают льготы и выплаты, могут участвовать в программах по обеспечению жильем и получению земельных участков.

День многодетной семьи будут отмечать ежегодно 11 октября — в день памяти преподобных Кирилла и Марии, родителей Сергия Радонежского.

Перечень мер помощи регулярно расширяется. Так, в этом году в регионе ввели новую выплату в размере 300 тысяч рублей при рождении в молодой семье третьего и последующих детей.

По словам секретаря подмосковного отделения «Единой России», спикера Московской областной думы Игоря Брынцалова, регион по рождаемости занимает второе место в Центральном федеральном округе, а также четвертое в России по количеству многодетных семей.

«Личный пример родителей помогает детям расставлять приоритеты в жизни, передавать дальше важнейшие духовные ценности и вековые традиции», — отметил Брынцалов.

В Химках проживают около трех тысяч многодетных семей, которые получают разнообразную помощь от региона и муниципалитета. Популярной мерой остается денежная компенсация вместо земельного участка, размер которой с прошлого года увеличили до 400 тысяч рублей.

«По Народной программе „Единой России“ ремонтируются школы и детские сады, модернизируются объекты здравоохранения», — отметила секретарь местного отделения «Единой России», глава городского округа Химки Елена Землякова.

Так, в этом году в обновленных классах за парты сели более 700 учеников школы № 8 и 250 младшеклассников гимназии № 23.