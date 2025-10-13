Свыше 3 тысяч многодетных семей обеспечили льготами в Химках
В Подмосковье установили День многодетной семьи. В Московской области сейчас проживают свыше 117 тысяч таких пар, в которых воспитывают около 380 тысяч детей.
Количество многодетных семей продолжает расти, что подтверждает эффективность региональной политики.
День многодетной семьи будут отмечать ежегодно 11 октября — в день памяти преподобных Кирилла и Марии, родителей Сергия Радонежского.
В Подмосковье действует продуманная и эффективная система поддержки многодетных родителей. По инициативе партии «Единая Россия» они получают льготы и выплаты, могут участвовать в программах по обеспечению жильем и получению земельных участков.
Перечень мер помощи регулярно расширяется. Так, в этом году в регионе ввели новую выплату в размере 300 тысяч рублей при рождении в молодой семье третьего и последующих детей.
По словам секретаря подмосковного отделения «Единой России», спикера Московской областной думы Игоря Брынцалова, регион по рождаемости занимает второе место в Центральном федеральном округе, а также четвертое в России по количеству многодетных семей.
«Личный пример родителей помогает детям расставлять приоритеты в жизни, передавать дальше важнейшие духовные ценности и вековые традиции», — отметил Брынцалов.
В Химках проживают около трех тысяч многодетных семей, которые получают разнообразную помощь от региона и муниципалитета. Популярной мерой остается денежная компенсация вместо земельного участка, размер которой с прошлого года увеличили до 400 тысяч рублей.
«По Народной программе „Единой России“ ремонтируются школы и детские сады, модернизируются объекты здравоохранения», — отметила секретарь местного отделения «Единой России», глава городского округа Химки Елена Землякова.
Так, в этом году в обновленных классах за парты сели более 700 учеников школы № 8 и 250 младшеклассников гимназии № 23.
Трогательный пример внимания и поддержки — история из Балашихи, где региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Наталья Алимова навестил вдову Героя России Александра Потапова.
Он служил в спецподразделении «Витязь» и погиб в августе 2022 года, спасая мирных жителей. Сейчас Анастасия Потапова воспитывает троих дочерей.
«Софии два с половиной года, она родилась после гибели мужа, сейчас она ходит в сад. Средней дочке Еве восемь лет. Она с трех лет занимается художественной гимнастикой, а старшая дочка заканчивает девятый класс, у нее есть проблемы со здоровьем, и нам очень помогают с обследованиями, отвечают на любые медицинские вопросы», — рассказала Анастасия.
В Пушкино активисты «Единой России» организовали для многодетных семей участников СВО экскурсию на производство «РостАгроКомплекс». Родители и дети увидели, как создают молочную продукцию, попробовали свежие йогурты и даже смогли сделать их своими руками.
«Радует, что нас помнят, поддерживают и создают возможности. Это очень важно — знать, что ты и твои дети не одни», — рассказала супруга мобилизованного бойца.
В Пушкинском округе проживают свыше 800 семей участников специальной операции. Для них действует постоянная система социальной поддержки: юридическая помощь, медицинское сопровождение, содействие в трудоустройстве и психологическая помощь.