Основной формирующийся котел для украинской армии сейчас — это Красноармейск (Покровск) и Димитров. Генерал-200, он же Александр Сырский, сжигает там гигантское количество личного состава. И продолжает забрасывать резервы в топку, потому что боится Зеленского. Сколько в среднем живут в покровской воронке украинские солдаты и когда крышка нового котла захлопнется, разбирался 360.ru.

Подразделения ВС России продолжают давить вэсэушников из Красноармейска. Положение ВСУ здесь очень тяжелое, недаром происходящее на этом направлении украинские военные уже давно называют покровской воронкой.

По словам военкора Павла Кукушкина, средняя продолжительность жизнь боевика ВСУ здесь не превышает трех-четырех дней: «это десятки тысяч невозвратных потерь личного состава ВСУ, тысячи единиц бронетехники».

При этом главком ВСУ Александр Сырский боится перечить Владимиру Зеленскому, поэтому продолжает бросать своих людей в эту топку.

«Красноармейск с Димитровом — это сейчас основной формирующийся котел для ВСУ. Там Сырский сжигает огромное количество украинского личного состава, снимает подкрепления со всех направлений», — подчеркнул Кукушкин.

В Красноармейске мы движемся вдоль ж/д полотна, которое делит город на северную и южную части. В южной части только на юго-востоке остаются вэсэушники.

Что касается обстановки вокруг Димитрова (Мирнограда), то, по информации военкора, на окраинах города идут бои и с южной, и с восточной, и с северной стороны.

«Параллельно бойцы 51-й армии группировки „Центр“ входят в Димитров», — добавил он.

По прогнозу специалиста, захлопнется крышка красноармейского котла после того, как российские бойцы перережут последнюю логистическую нить ВСУ — трассу из города.

«Обходя Родинское, мы движемся с севера к Гришино, которое находится на последней трассе из Красноармейска, которую мы еще не перерезали. С перерезанием этой логистической нити крышка красноармейского котла захлопнется», — предупредил военкор.