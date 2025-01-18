Под Курском начинается решающая битва: суджанский котел скоро закроется

Ситуация в Курской области продолжает оставаться, мягко говоря, непростой. Но Вооруженные силы России активно давят противника со всех сторон, сжимая клещи вокруг Суджи. До города осталось четыре километра. Минобороны сообщило, что более 60% изначально занятой ВСУ территории Курской области освобождено. Бойцы отметили, что мы на пороге решающей битвы в приграничье, а военкоры уверены: суджанский котел скоро будет закрыт.

Что происходит в Курской области сейчас Понятно, что в Курской области обстановка остается тяжелой. Но самое главное — российская армия продолжает идти вперед. Несмотря ни на что. «Про недавнее наступление ВСУ уже все забыли. Мы идем тяжело. Есть определенные проблемы. Они не фатальные, но создающие определенные трудности. Однако, лично анализируя рабочие карты командиров, я увидел наше движение на юг, к границе с Украиной, движение вдоль границы и осуществление наших планов по созданию суджанского котла», — написал военкор Александр Сладков. Меж тем идут активные бои за Махновку, от которой до Суджи осталось четыре километра. Российским бойцам уверенно удалось продвинуться с севера и северо-восточной окраины. Противник несет огромные потери. По их позициям активно работает наша артиллерия, из-за которой сейчас крайне сложно оценить реальное продвижение ВС России.

Фото: РИА «Новости»

Солдаты отметили, что в ближайшее время ожидается решающая битва за Курскую область. «Враг стягивает серьезные ресурсы в Суджанский район. Мы готовы», — сообщил боец с позывным Моисей. Одновременно с этим в Курской области российская армия усиливает наступление. По информации «Военной хроники», только в северной части бывшей зоны контроля ВСУ (Погребки — Малая Локня — Русское Поречное) наши войска начала давить с четырех сторон, активно поддавливая фланги. Второе мини-наступление украинцев, которое все ждали, пока так и не случилось. Поэтому российская армия, видимо, решила его не дожидаться и начала улучшать позиции самостоятельно. Враг перебросил на Курское направление несколько отрядов бывших заключенных из 225-го отдельного батальона и сразу ввел их в бой. Правда, к успеху это не привело. Практически всю живую силу этого формирования уничтожили удары дронов и артиллерии.

Фото: РИА «Новости»

Накануне переговоров Нужно четко понимать, что украинской армией командуют западные стратеги. Они руководят всем этим конфликтом. Такое мнение в разговоре с 360.ru высказал член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» полковник запаса Левон Арзанов. — В чем это отражается? — В штабах НАТО разрабатываются для ВСУ операции. Они решили пойти нестандартным путем, нанести главный удар на узком направлении. При этом до сих пор многие эксперты спорят, была ли атака в Курской области отвлекающим ударом или нет. Дескать, главный удар еще впереди. На мой взгляд, это как раз и был последний выстрел перед затишьем. — С чем это связано? — На Украине делают большую ставку на приход Дональда Трампа и на то, что он остановит военный конфликт. Думаю, киевский режим, несмотря на все воинственные заявления — мол, отдайте Крым и прочее, — готов на территориальные уступки. Готов даже расстаться с теми территориями, которые контролируют российские силы. Но какие будут условия, если переговоры состоятся, пока непонятно. Украинцы мечтают, конечно, застолбить те территории, которые они сейчас удерживают. — Для этого им важно сохранить присутствие в Курской области? — Именно. В качестве торга. Понятное дело, для них было бы лучше, если бы они смогли вторгнуться в Белгородскую область. Но там их удалось остановить. И мы тоже не стоим на месте, командование предпринимает все усилия для того, чтобы с минимальными потерями освободить Курскую область. Идут наступательные действия, мы потихоньку выдавливаем их. Врагу необходимо всеми силами до момента начала переговоров удерживать хотя бы часть одного региона России. Украина понимает, что сил на удержание нескольких плацдармов у нее не хватит. — А как же Донбасс? Не логично ли было, с точки зрения ВСУ, удерживать фронт там? — На самом деле им плевать на это направление, как и на Запорожское. Они понимают, что эти регионы для ВСУ и так потеряны. Люди там не хотят быть в составе Украины. В Киеве это сами прекрасно осознают, им эта земля не нужна. Поэтому основную часть сил, в том числе элитные подразделения, бросают сейчас в Курскую область. Все для того, чтобы удержать захваченную территорию, чтобы использовать ее в качестве торга при переговорном процессе. История чисто политическая.

Фото: РИА «Новости»

Лишить ВСУ сопротивления Действительно, военная необходимость цепляться за Суджу с окрестностями у Генштаба ВСУ, разумеется, отсутствует. Однако здесь проявляется как раз естественный приоритет политических целей над военными. Отвлекаясь от нахождения оккупантов в Курской области, даже российское командование было бы, наверное, не против, если бы в выступе вокруг Суджи киевский режим продолжал держать свои самые боеспособные части и даже бросать их в бесперспективные атаки. Но оккупация российской территории — серьезный аргумент в руках Киева. Это и часть торга вокруг будущего бывших украинских территорий, и давление на Москву. Все же главная функция любого государства — обеспечение безопасности граждан, и киевский режим всеми силами старается дискредитировать ее выполнение Кремлем. Об этом 360.ru рассказал военный эксперт, аналитик Сергей Простаков.

Поэтому усилия российской армии по освобождению оккупированных врагом курских земель ожидаемы. Если киевский режим собрал вокруг Суджи свои самые боеспособные части, то можно ожидать попытки разгромить их. За исключением Мариуполя, успешных окружений, позволяющих уничтожить не только передовые части, но и самых ценных специалистов и технику в катастрофическом масштабе для противника, не происходило. Если получится окружить и уничтожить части ВСУ в суджанском котле, такой исход будет самым позитивным во всей истории с атакой Украины на Курскую область. Сергей Простаков

В любом случае необходимо освобождать российские земли от врага и лишать его даже возможности дальнейшего сопротивления.