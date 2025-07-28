Суд поставил точку в деле погибшего на СВО бойца Варяга. С чем оставили жену-трехнедельку
Бывшую жену погибшего на СВО Георгия Костырко лишили выплат
В Рязани подошел к развязке разгоревшийся еще в апреле скандал вокруг бывшей жены Георгия Костырко — погибшего бойца с позывным Варяг, который участвовал в операции «Труба» и освобождении Курской области. Суд отказал в выплатах женщине, которая сразу же после гибели супруга покинула страну вместе с новым любовником. Подробности — в материале 360.ru.
Успел развестись перед гибелью
В официальном браке со студенткой Георгий прожил всего три недели. Их свадьба состоялась в августе 2024 года, а практически сразу после нее военнослужащий отправился в зону боевых действий.
Верно дожидаться супруга дома длинноволосая красотка не захотела. Она стала проводить время с новыми ухажерами и не скрывала этого, а, напротив, публиковала в соцсетях снимки с цветами и подарками.
По словам журналистки Анастасии Кашеваровой, узнавший об этом Варяг тут же подал на развод и суд вынес соответствующее решение 2 февраля 2025 года. Документ вступил в законную силу к 25 марта — через две недели после гибели бойца, которого не стало 9 марта.
В организации похорон избранница Георгия не принимала никакого участия. Более того, она улетела в Египет с новым мужчиной, отметила Кашеварова. При этом девушка не забыла подать на выплаты от Минобороны, а также заявить о своих правах на часть имущества экс-мужа.
Суд отказал в выплатах
Мать погибшего бойца сразу же заявила, что намерена отстаивать честь сына до победного и судиться с его бывшей женой, которую считает предательницей. Ольга Костырко подчеркивала, что у девушки нет никаких прав, в том числе моральных, на получение каких-либо компенсаций.
К тому же в Сети появлялись неоднозначные слухи о нравственном облике студентки. В ряде пабликов размещали ее прайс за оказание услуг интимного характера.
Разбирательство длилось несколько месяцев. И теперь, как сообщила Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале, справедливость восторжествовала.
«Суд согласился со стороной заявителя, матерью погибшего бойца, и лишил нерадивую жену-трехнедельку прав на получение выплат и иных мер социальной поддержки, подлежащих в связи с гибелью военнослужащего», — написала журналистка.
Кашеварова добавила, что девушка до последнего пыталась добиться получения денежных средств и шла на всевозможные уловки. Например, она сочиняла истории о якобы оказанной ею гуманитарной помощи военнослужащим. Однако ни одна из них не подтвердилась никакими доказательствами.