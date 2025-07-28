Суд поставил точку в деле погибшего на СВО бойца Варяга. С чем оставили жену-трехнедельку

В Рязани подошел к развязке разгоревшийся еще в апреле скандал вокруг бывшей жены Георгия Костырко — погибшего бойца с позывным Варяг, который участвовал в операции «Труба» и освобождении Курской области. Суд отказал в выплатах женщине, которая сразу же после гибели супруга покинула страну вместе с новым любовником. Подробности — в материале 360.ru.

Успел развестись перед гибелью

В официальном браке со студенткой Георгий прожил всего три недели. Их свадьба состоялась в августе 2024 года, а практически сразу после нее военнослужащий отправился в зону боевых действий.

Верно дожидаться супруга дома длинноволосая красотка не захотела. Она стала проводить время с новыми ухажерами и не скрывала этого, а, напротив, публиковала в соцсетях снимки с цветами и подарками.

По словам журналистки Анастасии Кашеваровой, узнавший об этом Варяг тут же подал на развод и суд вынес соответствующее решение 2 февраля 2025 года. Документ вступил в законную силу к 25 марта — через две недели после гибели бойца, которого не стало 9 марта.

В организации похорон избранница Георгия не принимала никакого участия. Более того, она улетела в Египет с новым мужчиной, отметила Кашеварова. При этом девушка не забыла подать на выплаты от Минобороны, а также заявить о своих правах на часть имущества экс-мужа.