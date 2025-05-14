14 мая 2025 20:16 Доходы бойцов СВО хотят не делить при разводе. Как Дума ищет спасение от жен-однодневок 0 0 0 Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com Спецоперация

Госдума РФ

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Выплаты участников спецоперации могут запретить делить при разводе. Такую инициативу уже внесли на рассмотрение Госдумы. Ее авторы убеждены: бойцов надо защищать от корыстных невест, которых в последнее время становится все больше. Тема эта обсуждается уже давно, но лишь сейчас обрела форму законопроекта. Как разрабатывали документ и кто такие «мальвинки» и «черные вдовы» — в материале 360.ru.

Раздел доходов бойцов СВО при разводе

С проектом о запрете раздела выплат бойцов выступили два депутата: Евгений Марченко и Александр Бородай. По их мнению, правильным было бы применять такую норму в случае, если участник спецоперации вступил в брак после начала СВО. Закрепить механизм хотят в Семейном кодексе, добавив в статью 36 дополнительный пункт 4, по которому деньги, которые супруг получил за участие в СВО, должны признаваться его личным имуществом и не подлежать разделу при расторжении брака, заключенного после 24 февраля 2022 года.

Фото: РИА «Новости»

В качестве аргумента авторы инициативы указали на рост случаев, когда в браки с бойцами СВО вступают женщины, которые не собираются создавать семью и строить долгосрочные отношения. Их основная цель совсем не в «жили долго и счастливо», а в деньгах мужа. Естественно, такие семьи очень быстро распадаются. Буквально, как только мужчина получает выплаты, новоиспеченная жена уже готова подавать на развод с требованием о разделе его средств. Все это, по оценке Марченко и Бородая, нарушает права участников спецоперации.

Чтобы денежные выплаты признали личным имуществом, бойцу, согласно проекту, будет достаточно представить официальные документы, которые подтвердят факт его участия в СВО и получения соответствующих выплат, вне зависимости от его формального статуса.

Интересно К средствам, которые хотят защитить этими поправками, относятся в том числе единовременные выплаты при заключении контракта, денежное довольствие и ежемесячные выплаты. К средствам, которые хотят защитить этими поправками, относятся в том числе единовременные выплаты при заключении контракта, денежное довольствие и ежемесячные выплаты.

Если проект примут, новые правила будут распространяться на браки, заключенные после 24 февраля 2022 года и распавшиеся еще до вступления изменений в силу (если раздела имущества не было или решение суда пока не вступило в силу), а также на новые браки бойцов СВО. Как делят выплаты при разводе сейчас По действующим нормам выплаты участников спецоперации считаются совместно нажитым имуществом супругов. Этот режим совместной собственности распространяется в том числе на доходы как мужа, так и жены, пенсии, пособия и другие выплаты.

«Черные вдовы» и «мальвинки» В апреле тему необходимости защищать бойцов спецоперации от охотниц за их деньгами поднимала общественница и журналист Анастасия Кашеварова. Подробно о случаях мошенничества с участием любовниц военных она рассказала в своем Telegram-канале.

Из-за высоких выплат при заключении контракта, при ранении и по гибели бойца мошенники создают различные схемы, чтобы завладеть деньгами участников СВО. Один из самых распространенных способов мошенничества: женитьба или, уж простите, просто ловля дамами гусара на «передок».

Среди женщин, которые занимаются этим, журналистка выделила так называемых «мальвинок» и «черных вдов». Первые — это «дамы» во фронтовых регионах, которые не только высасывают деньги с бойцов, но и работают на ГУР, СБУ, ВСУ. «Секс-агенты противника, которые узнают от своего клиента/жениха многое про его подразделение и передают врагу», — подчеркнула она.

А «черные вдовы» — те, кто женит на себе бойца СВО, получая потом выплаты по его гибели. И такую махинацию могут совершать много раз. Часто эти женщины работают в связке с кем-то. По словам Кашеваровой, подельниками могут быть «сотрудники военкомата, либо наборщики, либо кто-то из военных, с кем делят выплаты».

Фото: РИА «Новости»

«Многие командиры, во избежание сопутствующих проблем, отпускают бойцов только к женам», — добавила журналистка. А проблем целый список. Это и заболевания, в том числе венерические, вербовка и слив информации. В ЛНР, по ее данным, брали целые банды «мальвинок». Еще одна угроза — акты вымогательства со стороны силовиков: «потому что есть подставные, которые потом пишут заявление об изнасиловании, чтобы заявление забрала, нужно заплатить большую сумму». И наконец, подчеркнула Кашеварова, есть случаи, когда «мальвинки» убивали военных. Использовали яд. «Так что, мужики, включайте голову и думайте о семьях и о своей выживаемости. Ситуативный пыл или необдуманное решение в большинстве случаев может закончиться летально», — призвала она.