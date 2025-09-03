Три с половиной года прошло, всего-то, а сегодня мало кто помнит — да и те, кто помнят, стараются не вспоминать, — как в начале СВО Запад ставил своей целью «стратегическое поражение России на поле боя». Кто только тогда об этом не говорил?

И бывший президент США Байден, и бывший премьер-министр Британии Джонсон, а также еще целый ряд бывших британских премьеров, и экс-генсек НАТО Столтенберг, и бывший глава евродипломатии Боррель, и отставной канцлер Германии Шольц, и вообще довольно большое число действовавших тогда западных политиков и уже получивших приставки «бывший» и «экс».

Оценив печальный опыт предшественников, нынешнее поколение европейских управленцев стало чуть сдержаннее в словах и желаниях. Более они не говорят о поражении России как о стратегической цели Запада в украинском конфликте.

Более того, с некоторых пор все чаще стали звучать заявления о том, что утрата Киевом контроля над частью территории — это не страшно, это меньшее из зол, главное — не признавать этот факт де-юре. То есть попросту делать вид, что ничего не случилось.