Стубб предлагает сдаться. Как изменилось понимание «победы Украины» в головах европейцев?
Три с половиной года прошло, всего-то, а сегодня мало кто помнит — да и те, кто помнят, стараются не вспоминать, — как в начале СВО Запад ставил своей целью «стратегическое поражение России на поле боя». Кто только тогда об этом не говорил?
И бывший президент США Байден, и бывший премьер-министр Британии Джонсон, а также еще целый ряд бывших британских премьеров, и экс-генсек НАТО Столтенберг, и бывший глава евродипломатии Боррель, и отставной канцлер Германии Шольц, и вообще довольно большое число действовавших тогда западных политиков и уже получивших приставки «бывший» и «экс».
Оценив печальный опыт предшественников, нынешнее поколение европейских управленцев стало чуть сдержаннее в словах и желаниях. Более они не говорят о поражении России как о стратегической цели Запада в украинском конфликте.
Более того, с некоторых пор все чаще стали звучать заявления о том, что утрата Киевом контроля над частью территории — это не страшно, это меньшее из зол, главное — не признавать этот факт де-юре. То есть попросту делать вид, что ничего не случилось.
Подобную точку зрения активно пропагандирует нынешний президент Чехии и по совместительству экс-генерал НАТО Петер Павел.
В свою очередь, развивая мысль чешского лидера, президент Финляндии Александр Стубб вообще говорит о том, что само сохранение по итогам конфликта украинской государственности, читай — киевского режима в его нынешнем виде — уже победа и о большем не стоит даже мечтать. Сравнивая нынешнюю ситуацию в «Незалежной» с поражением Финляндии, бывшей тогда союзницей Третьего рейха, по итогам Второй мировой, Стубб заявил: Суоми победила в конфликте с СССР, просто сохранившись на политической карте мира.
«Мы все еще чувствуем, что победили, потому что сохранили нашу независимость», — рассказал он в интервью изданию The Economist.
В ответ замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предложил Стуббу, а заодно Зеленскому, взглянуть на карту и воочию убедиться, чем именно оплачена финская «победа».
«По словам Стубба, Финляндия одержала победу над СССР в войне. Что ж, эти победы отчетливо видны на карте утраченных Финляндией территорий. Видимо, это подсказка киевскому наркоторговцу, как объяснить его грядущую „победу“», — подчеркнул Медведев.
Шутки шутками, но вообще Европа довольно сильно сдала в собственном понимании словосочетания «победа Украины». «Вина» за это лежит на России, на вооруженных силах, которые не оставили нашим врагам никаких шансов даже мечтать о победе над нами. Этот факт отраден уже сам по себе.
Тем не менее ратная работа российских военных еще далека от завершения, а цели СВО по-прежнему не достигнуты. Говорить об их достижении можно будет только тогда, когда «победой» европейские «ястребы» посчитают тот факт, что до них самих дело так и не дошло.