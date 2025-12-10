Украинская оборона рассыпается, российские войска продвигаются к Херсону и Одессе. Конфликт идет на истощение, заявил Пол Стейган для блога Steigan.

Дезертиры и потери ВСУ Блогер отметил, что с линии фронта ежедневно приходят сообщения, что российские войска взяли под контроль очередной населенный пункт. В Киеве не воспринимают всерьез этот территориальный прогресс, но военные аналитики считают, что конфликт на Украине идет на истощение. Это означает, что сильнейшая из двух армий может стоять на месте до тех пор, пока не разнесет противника в пух и прах.

Фото: РИА «Новости»

По словам Стейгана, украинская армия распадается. Только за 2025 год из ВСУ дезертировали 182 тысячи военнослужащих. В первый год войны дезертиров было 10 тысяч, в 2023-м — 25 тысяч человек, в прошлом году дезертиров было в два раза меньше, чем в текущем. «Число погибших очень велико. <…> Украинская армия распадается на глазах. Теперь вопрос в том, насколько серьезным будет поражение», — отметил блогер.

Освобождение Одессы и безопасность Черного моря В состав Новороссии, где проживает преиущественно русскоязычное население, входит важный портовый город Одесса. Россия, скорее всего, освободит Одессу, приводит мнение политолога Джона Миршаймера автор блога. Миршаймер рассматривает Одессу как стратегический ключ для России: контроль над Одессой обеспечит безопасность Черного моря и «запрет» Украину, лишив ее экспортных возможностей.

Фото: РИА «Новости»

Политолог в ноябре 2025 года заявил, что если Запад не пойдет на переговоры с Россией, то конфликт закончится на поле боя, где российская армия занимает около 40% территории Украины, что составляет восемь областей. «Ее территориальная цель — выйти к берегам Днепра на севере, занять Херсон на юге, а затем взять Одессу. Это превратит остатки западной Украины в нежизнеспособное государство без перспектив вступления в НАТО или ЕС», — описал Миршаймер финал для России. По логике политолога, президент Владимир Путин считает Одессу необходимой, чтобы предотвратить украинскую угрозу на море. Ставка России на истощение противника дает ей время для подкрепления, пока Украина истекает кровью. Этот сценарий политолог назвал «неизбежным».