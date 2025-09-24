Ставка на бесконечное истощение: как Россия меняет воздушную кампанию на Украине
Производственные мощности позволили России развернуть на Украине бесконтактную военную кампанию, перегружая оборону противника и день ото дня увеличивая издержки Киева. При этом ВС РФ не приходится прибегать к масштабным сухопутным маневрам, продвигаясь так, чтобы минимизировать собственные потери.
За счет чего может выиграть Россия
Анализ бесконтактной кампании опубликовало Foreign Policy, с ходу напомнив о крупнейшем воздушном ударе России по Украине 7 сентября. Тогда всего за одну ночь ВС РФ выпустили по целям ракеты и 860 БПЛА «Герань».
Исходя из количества беспилотников, FP предположило, что теперь именно дроны-камикадзе стали стержневым элементом воздушной кампании России.
Если в начала конфликта количество запускаемых дронов достигало 150-200 в месяц, то сейчас, по оценке журналистов, речь идет о почти пяти тысячах БПЛА. А в общей сложности с начала года РФ использовали уже более 33 тысяч «Гераней» в разных модификациях.
Это, по их мнению, говорит об эволюции российской стратегии, подразумевающей перегрузку противовоздушной обороны противника, давление на Украину и принуждение ее к капитуляции.
«Москва полагает, что выиграет не за счет решительных танковых наступлений и высокоточных ударов, а за счет бесконечного истощения с помощью дешевого оружия в больших количествах», — подчеркнули авторы материала.
Мощности России и проблема Запада
Масштабные производственные мощности позволили России внедрять инновации, разрабатывать различные модификации и запускать ложные цели. Самым совершенным вариантом БПЛА считается «Герань-3» с дальностью полета до 2,5 тысячи километров.
Это означает, что Россия при желании сможет запускать дроны на Запад — у армии есть такие возможности, указало издание. А проблема западных государств заключается в затратах.
Перехват с помощью истребителей НАТО или ракет ПВО может показать России решимость, но такой вариант неприемлем с финансовой точки зрения.
Роль БПЛА для Украины
Беспилотники играют важную роль и для Киева. В начале конфликта арсенал ВСУ был скромным и состоял преимущественно из Bayraktar TB2 и квадрокоптеров для разведки. Со временем Украина перестала опираться на иностранные платформы и создала собственную экосистему.
ВСУ устраивают налеты на российские регионы практически ежедневно, но ВС РФ дают ответ на каждую подобную атаку, подрывая моральный дух и истощая оборонительные ресурсы украинской армии. Тут же в непростом положении оказываются и союзники Киева, которым приходится думать об издержках.
Бесконтактная кампания
Последние достижения в области датчиков, БПЛА и высокоточного оружия, по прогнозу FP, заставят армии рассредоточиться и вести бои фрагментарно и нелинейно.
«При этом бесконтактная война заменит традиционные массовые сражения. Беспилотник „Герань“ как нельзя более точно соответствует этой модели. Он позволяет России атаковать издалека, перегружать оборону противника и постоянно увеличивать его издержки, не прибегая к решительным сухопутным маневрам», — убеждены авторы материала.
По их мнению, боевые действия при помощи БПЛА сочетают в себе принуждение с истощением, чего Россия добивается весьма экономно.
«Запуская рой за роем каждую ночь, Москва ведет современную версию бесконтактной кампании», — подчеркнули журналисты.
В заключение они еще раз отметили, что беспилотники не предназначены для тактических прорывов. Их цель — подавить Украину и навязать издержки ее партнерам.