Ставка на бесконечное истощение: как Россия меняет воздушную кампанию на Украине

Производственные мощности позволили России развернуть на Украине бесконтактную военную кампанию, перегружая оборону противника и день ото дня увеличивая издержки Киева. При этом ВС РФ не приходится прибегать к масштабным сухопутным маневрам, продвигаясь так, чтобы минимизировать собственные потери.

За счет чего может выиграть Россия

Анализ бесконтактной кампании опубликовало Foreign Policy, с ходу напомнив о крупнейшем воздушном ударе России по Украине 7 сентября. Тогда всего за одну ночь ВС РФ выпустили по целям ракеты и 860 БПЛА «Герань».

Исходя из количества беспилотников, FP предположило, что теперь именно дроны-камикадзе стали стержневым элементом воздушной кампании России.

Если в начала конфликта количество запускаемых дронов достигало 150-200 в месяц, то сейчас, по оценке журналистов, речь идет о почти пяти тысячах БПЛА. А в общей сложности с начала года РФ использовали уже более 33 тысяч «Гераней» в разных модификациях.

Это, по их мнению, говорит об эволюции российской стратегии, подразумевающей перегрузку противовоздушной обороны противника, давление на Украину и принуждение ее к капитуляции.

«Москва полагает, что выиграет не за счет решительных танковых наступлений и высокоточных ударов, а за счет бесконечного истощения с помощью дешевого оружия в больших количествах», — подчеркнули авторы материала.