США осмелели и решили поделиться с Украиной разведданными и Barracuda. Как ответит Россия?

США передадут Украине координаты целей в России и по ним полетят американские ракеты Barracuda? Под ударом окажутся НПЗ, трубопроводы и электростанции. Могут ли в Белом доме всерьез обсуждать такую возможность, насколько безумен Трамп в стремлении заработать и как ответит Россия — в материале 360.ru.

Поговорили и на этом все? В американских СМИ в открытую обсуждают передачу разведывательных данных Украине для ударов вглубь территории России. Якобы в Белом доме всерьез рассуждают о такой перспективе. Фактически Вашингтон собирается предоставить Киеву координаты для наведения ракет. А заодно и сами ракеты, а также обслуживающий и технический персонал. Не означает ли это, что США готовы стать третьей стороной и непосредственным участником конфликта. Политолог Руслан Осташко в своем Telegram-канале отметил, что когда переходят от помощи к наведению — то это уже не дипломатия, а прямое участие. «Разведка — это не подарок и не консультация, которую можно вручить и забыть. Это самая дорогая и ключевая часть войны. Если она идет в комплекте с ракетой, то на пусковой кнопке сидят не только украинцы. Это и есть та самая „красная линия“: участие американских специалистов в выборе целей — фактическое участие в ударе», — высказал мнение политолог. Осташко считает, что Россия должна «снять дипломатические перчатки» и прямо сказать, что США — это сторона конфликта. Необходимо разуверить Америку, что она может воевать чужими руками, в данном случае, руками украинцев, и частично европейцев, которые эту войну оплачивают.

Видео: 360.ru

Политолог, специалист по международным конфликтам, военный эксперт Евгений Михайлов на стриме 360.ru с Региной Ореховой высказал мнение, что президент США Дональд Трамп дальше разговоров не пойдет. Он считает, что для американского лидера эта ситуация обернется выгодой в финансовом отношении. «Трамп сегодня говорит одно, завтра говорит третье. Вот он заявил, что согласовал [поставку ракет Tomahawk]. Может, он это сделал в заявлении для того, чтобы произошли какие-то сделки. Что американцы вновь поддерживают Европейский Союз в его порыве поддержать Украину. И на этом фоне Трамп торганет еще на несколько десятков миллиардов долларов», — заявил Михайлов. Военный эксперт отметил, что перед Трампом стоит много непростых задач — противостоять Китаю, закончить конфликт на Украине, и помимо этого — «сделать Америку великой». Поэтому Трамп «вынужден вилять», делая подобные заявления, пояснил политолог.

А у России есть одна проблема: наведение порядка на Украине, недопущение НАТО к нашим границам. У нас четко выверенные цели, и мы в отношении этих целей работаем. Евгений Михайлов военный эксперт

По мнению Михайлова, Трамп — не глупый человек, поэтому вряд ли допустит исполнение этих слов, сказанных, возможно, в эмоциях. Вероятнее всего, американский президент таким образом недвусмысленно дает понять, что США «готовы разговаривать».

Фото: DOD/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Главная дубинка России «Есть такое у нас в народе выражение „против лома нет приема, окромя другого лома“, а он всегда появляется. Понимаете? В этом суть происходящих событий в мире всегда. Он всегда появляется!» — заявил президент России Владимир Путин, выступая на дискуссионном клубе «Валдай». В России, помимо «Орешника» и «Посейдона», есть «главная дубинка» — ядерная триада. При этом не обязательно оснащать боеголовки ядерной начинкой, уверен эксперт.

Фото: РИА «Новости»

«На Западе прекрасно понимают, что если Россия включит свою ядерную дубинку и различные виды тактических и стратегических ракет, то все эти заявления спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога о том, что сейчас НАТО выставит 400 F-35 против 100 российских истребителей, они остаются лишь заявлениями. Да и в принципе это выглядит смешно», — заявил Михайлов.

Дешевые Barracuda и бизнес по-американски Военный бизнес США Помимо разведданных, Америка вознамерилась отправить на Украину крылатые ракеты Tomahawk и Barracuda. Если в отношении Tomahawk мнения экспертов сходятся в том, что на Украине нет оборудования для их запуска, то с Barracuda дела обстоят иначе. Что это за ракеты, как далеко летят, сколько стоят и чем это грозит России — 360.ru рассказал историк войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.

Фото: MCS 3rd Class Ford Williams/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Barracuda — относительно новая ракета, у нее есть три разновидности с разной дальностью: 230, 370 и 930 километров, пояснил эксперт. У Barracuda есть несколько ключевых особенностей: ракеты можно запускать с пусковых установок HIMARS, Patriot и Harpoon;

низкая стоимость ракеты — около 200 тысяч долларов;

для производства требуется меньше деталей, оборудования и времени. По мнению эксперта, вероятность поставок Barracuda на Украину очень велика. США выгодно поставлять оружие, за него будут платить европейцы.

Для США это бизнес. Сейчас за это оружие европейцы будут платить, а США будут зарабатывать. Юрий Кнутов военный эксперт

Отличие Barracuda от Tomahawk Кнутов отметил несколько стратегически важных отличий двух видов крылатых ракет, которые хочет заполучить Украина для ударов вглубь территории России. Tomahawk — это более тяжелая ракета, в ядерном исполнении она летит на 2500 километров при запуске с корабля либо с самолета. При наземном пуске с универсальных установок МК-41 дальность составляет около 1600-1800 километров, пояснил эксперт. Также эти ракеты можно запускать с комплексов Typhon — тягача с прицепом, на котором установлены четыре контейнера с ракетами Tomahawk.

Фото: US Navy/Navy Media Content Operations / www.globallookpress.com

«Поэтому на сегодняшний день запускать Tomahawk с дальностью практически почти в три раза больше, чем у Barracuda, просто не на чем на Украине. У них нет эсминцев. <…> Поэтому если давать Украине Tomahawk, то надо давать непосредственно с пусковой установкой, новейшими комплексами Typhon, которые у американцев только-только появились», — пояснил Кнутов. Barracuda меньше по размеру, дешевле, а точность у нее примерно такая же, как у Tomahawk. Они изготавливаются по технологии Stels, и их труднее сбить, добавил военный эксперт.

Как Barracuda повлияют на динамику на фронте По мнению эксперта, на динамику боев на передовой наличие у ВСУ крылатых ракет Barracuda не повлияет. «На передовую эти ракеты никак не повлияют, на непосредственно саму линию соприкосновения и ведение боевых действий. Там ключевую роль играют дроны и наличие личного состава, то есть штурмовиков. Что касается штурмовиков, мы действуем более эффективно и более грамотно тактически. Что касается дронов, у нас либо паритет, либо превосходство», — уточнил Кнутов.

Фото: РИА «Новости»

По мнению эксперта, появление Barracuda в распоряжении Украины повлечет удары по мирной инфраструктуре на территории России. «Потому что Украина любит бить таким оружием по гражданским объектам, включая жилые дома. Это может создать панические настроения. Я считаю, что это основная цель этого оружия, такого дальнобойного, который киевский режим сейчас выпрашивает у США», — подчеркнул собеседник 360.ru. Однако России есть чем ответить, уверен эксперт. Потребуется совсем немного времени, чтобы адаптировать программные алгоритмы российских ЗРК и перестроить системы РЭБ. Аналогичная история была с американскими ракетами HIMARS, французскими SCALP, британскими Storm Shadow — оборонщики нашли слабые и уязвимые места этих ракет и «научили» системы ПВО поражать их с высочайшей эффективностью.