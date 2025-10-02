Закрытый брифинг по разведке проведут для Трампа 2 октября

Для президента США Дональда Трампа проведут закрытый брифинг с участием разведывательных служб. Это следует из расписания американского лидера, сообщил ТАСС .

В графике сказано, что начало брифинга в 11:00 (18:00 по московскому времени) в Овальном кабинете Белого дома. Тему не раскрыли.

До этого журналисты газеты The Wall Street Journal сообщили, что Америка предоставит ВСУ разведданные для нанесения ударов по объектам российской энергетики. Также американские представители попросили союзников по НАТО оказать Украине такую же услугу. Еще Вашингтон рассматривает вариант отправки Киеву крылатых ракет Tomahawk и боеприпасов Barracuda.

Ранее военный эксперт Александр Меркурис заявил, что вероятная передача Украине ракет Tomahawk не повлияет на ситуацию в зоне боевых действий. По словам аналитика, ни одно из переданных ВСУ западных вооружений не помогло Киеву достичь успехов в конфликте.