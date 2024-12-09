Украинская армия все еще готова держаться за Курскую область как можно дольше. Противник продолжает бросать туда свежие резервы и военную технику, лишь бы зацепиться и закрепиться под натиском Вооруженных сил России. Главная цель сейчас для них — дождаться прихода Дональда Трампа в Белый дом. Смогут ли? Большой вопрос. Но есть нюанс, который многие не учитывают: конфликт может продолжиться и после инаугурации нового президента США.

Что происходит в Курской области сейчас В Курской области солдаты ВСУ находятся в подавленном состоянии, сообщили иностранные СМИ. Так, некий украинский военнослужащий по имени Павел рассказал об огромной усталости и очень слабой ротации. Дескать, прибывающие в Курскую область подразделения были переведены с других участков фронта без времени на отдых. Также солдаты жалуются на приказы командиров и недостаток экипировки. «Главная задача, которая перед нами стоит, — удержать как можно больше территорий до инаугурации Трампа и начала переговоров. Чтобы потом обменять их на что-то. Никто не знает, на что», — заявил Павел. Чтобы остановить контрнаступление ВС России в Курской области, западные союзники позволили Украине бить дальнобойным оружием. Однако, по мнению украинских солдат, эта мера едва ли поменяла ситуацию.

Фото: Солдаты ВСУ. Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency / Global Look Press

«Никто не сидит в окопе и не молится на ракеты. Мы сражаемся здесь и сейчас. А ракеты летают где-то в другом месте», — добавил Павел. Кроме того, говорится о серьезных проблемах с мотивацией у ВСУ. Многие украинские военнослужащие считают, что находится не на своем месте. Мол, не нужны курские леса, в которых они потеряли так много боевых товарищей.

Курск и наступление Несмотря на первоначальные успехи, которых добились ВСУ во время курской авантюры, в результате ответных действий противник уже выбит практически с половины той территории, которую он изначально занял. Вра среди прочего попал в «котел» в Ольгинском лесу, где украинская армия потеряла достаточно большое количество как живой силы, так и бронетехники. И сейчас наступательные действия России не останавливаются. Вооруженные силы России сегодня выбивают противника с оставшейся части территории, в том числе из Суджанского района. При этом ВСУ пытаются максимально удержаться, чтобы показать: что Киев еще способен удерживать территорию, несмотря на обвал фронта на Покровском направлении;

добиться какой-то помощи от своих западных кураторов и США в том числе.

Фото: Российские военные. Shatokhina Natalia/news.ru / Global Look Press

Ветеран войны в Донбассе, военный волонтер Александр Матюшин напомнил в разговоре с 360.ru, что украинцы ждут прибытия из Европы нескольких бригад, в том числе сформированные во Франции. Как раз для еще одного контрнаступления. Куда этот удар будет направлен — неизвестно. Возможно, во фланг нашей группировки, которая сейчас наступает на донецком фронте, или на Запорожском направлении. Но все же многие склоняются на том, что враг будет усиливать свое присутствие в Курской области и даже попытается прорваться к Курской АЭС.

Все это как раз для того, чтобы украинское военно-политическое руководство смогло получить очередные деньги от западных держав, удачно их распилить и обогатиться. Смогут ли украинцы продержаться до инаугурации Трампа — сказать однозначно невозможно. Но, судя по поступающим тенденциям, вполне возможно. Алексей Матюшин

Трамп и Зеленский не договорились? Дональд Трамп заявил, что Зеленский хочет «заключить сделку и остановить безумие». Он призвал Москву начать переговоры с Киевом, для этого необходимо немедленно прекратить огонь. Вот только сам Зеленский отверг призыв избранного президент США к немедленному прекращению огня. Дескать, без гарантий огонь может быть разожжен снова в любой момент. «Конфликт не закончить просто бумажкой и парой подписей», — заявил Зеленский.

Фото: IMAGO/Henri Szwarc / Starface / Global Look Press

Судя по реакции сторон и публикациям в прессе, встреча Трампа с Зеленским в Париже прошла неудачно. Но остаются вопросы к тем целям, которые ее участники ставили перед собой, а точнее — о целях Трампа. Стремление Зеленского во что бы то ни стало удержаться во власти, выполняя все желания стоящих за ним западных элит хорошо известно. Такое мнение 360.ru высказал военный эксперт, аналитик Сергей Простаков. — А Трамп озвучил те предложения, которые можно интерпретировать как попытку выполнить предвыборные обещания? — Теперь никто его не сможет упрекать в том, что он не пытался прекратить конфликт. Вину за его продолжение можно будет перекладывать в зависимости от ситуации в Вашингтоне и на Россию, и на Украину. — Вот только озвученные предложения будущего американского президента слишком похожи на те, которые изначально будут отвергнуты и Москвой, и западными лидерами, управляющими ситуацией на Украине. — Да, и последним нет необходимости прекращать боевые действия. Продолжение оккупации части Курской области силами ВСУ — удобный способ поддерживать конфликт. Россияне, которых коснулось это вторжение, стали заложниками настойчивого желания многих западных лидеров нанести поражение нашей стране, снести ее власть и окончательно ослабить либо вовсе разрушить государство. Украинские военные, пытающиеся, несмотря на потери, удержать захваченное, в какой-то степени тоже заложники Запада (однако многие в ВСУ вполне сознательно участвуют в агрессии и совершают военные преступления, здесь иллюзий быть не должно) и киевского режима, который в еще большем масштабе повторяет печально известный на Украине десант в Крынки.

Фото: Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency / Global Look Press

— Поэтому ожидания многих о скором охлаждении конфликта вряд ли оправдаются? — Силы на Западе, развязавшие его, теперь борются и с Трампом. Для чего им боевые действия против России могут быть вполне полезны, кроме решения основной задачи по ослаблению нашей страны. И последнее, о чем будут жалеть западные лидеры и сам Зеленский, — это жизни граждан Украины, кровью которых решаются чужие им геополитические задачи. И еще: Трамп, озвучивая свои предложения, вполне способен планировать совсем другое. Очевидно, что он лукавит, когда говорит о том, что от Зеленского вообще что-то зависит.