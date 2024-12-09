Зеленский в нагрузку, или Зачем Макрон притащил комика на встречу с Трампом

Надо сказать, что открытие восстановленного после страшного пожара Нотр-Дам-де-Пари — или, говоря по-русски, собора Парижской Богоматери — планировалось как представительское событие, куда приглашали только избранных — вне зависимости от их нынешнего политического статуса. Crème de la crème, короче говоря.

Именно поэтому вместо канцлера Германии Олафа Шольца на торжественном мероприятии присутствовал президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Представлять Великобританию позвали не премьер-министра Кира Стармера, а наследника британской короны принца Уильяма. Да, и сам Трамп, ставший по факту центральной фигурой происходящего (почти наравне с самим Нотр-Дам), был не столько в статусе представителя США, сколько как новый властитель западного мира, от мнения которого будет зависеть в том числе судьба французского президента. И вот во всем этом великосветском «цветнике», одетом как подобает случаю, затесалась украинская колючка. Самый настоящий репей, который Макрон, видимо, на своих брюках умудрился протащить даже на личную встречу с Трампом.

Фото: IMAGO/Henri Szwarc / Starface / Global Look Press

О том, насколько избранный президент США обрадовался такой откровенной «подставой», говорило его выражение лица на выходе из Елисейского дворца по окончании встречи, а также ее продолжительность — всего 35 минут, за которые толком поговорить о чем бы то ни было не представляется возможным. В итоге последовавшие за тем заявления сторон лишь подтвердили опасения, что им не только не удалось договориться о чем-то серьезном и значимом, но и даже просто банально согласовать свои «показания».

Как уже после встречи в Париже в интервью New York Post заявил Дональд Трамп, Зеленский-де «хочет прекращения огня» и «хочет заключить мир». Потому прямо сейчас команда избранного президента США занимается разработкой концепции по завершению конфликта на Украине.

Сам же Зеленский, вернувшись из европейской роскоши в свой киевский бункер, отряхнулся и прокукарекал что-то там о том, что никакого согласия на прекращения огня он не давал: «Прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент, как Путин это уже делал. Чтобы гарантировать, что потерь украинцев и украинок больше не будет, нужно гарантировать надежность мира и не закрывать глаза на оккупацию. Он также заявил, что показатель в 400 тысяч убитых солдат ВСУ, озвученный Трампом, действительности не соответствует, а погибло их всего лишь 43 тысячи. Ага, да и те, видимо, понарошку.

В общем, все как обычно: Трампу показали Зеленского, Зеленскому показали Нотр-Дам. Каждый остался при своем. И только Макрон оказался в дураках. Видимо, возомнив, что он может вот так, в нагрузку, тащить с собой на встречу к будущему хозяину Белого дома кого ни попадя, французский президент, чей рейтинг на родине стремится к нулю, своими руками обнулил еще и поддержку Вашингтона. Что ж, сам виноват.