«Скоро сказка сказывается». Трамп переоценил свои силы, говоря об Украине

Избранный президент США Дональд Трамп выразил желание достичь урегулирования на Украине еще до инаугурации. Но есть проблема — срок Владимира Зеленского истек, а новых выборов на Украине не проводили, поэтому все решения нынешнего главы киевского режима можно счесть нелегитимными. Как выйти из этого казуса и как скоро настанет мир, 360.ru рассказал политолог Вадим Сипров.

Трампу будут пытаться пакостить Он заявил, что Трамп еще до вступления в должность столкнется с множеством проблем. Одной из них станут провокации, которые будут устраивать ему проигравшие силы, чтобы как можно сильнее досадить. «Например, недавно „назначили“ на пост министра обороны Майка Помпео. Который в прошлой команде Трампа выступал в роли Троянского коня и, по сути, Трампу пакостил, а отнюдь не помогал. Подобных историй мы еще увидим очень много», — сообщил собеседник 360.ru.

Вопрос имиджа Он считает эти заявления во многом имиджевыми для Трампа. Во-первых, как отметил Сипров, российские власти если и поговорят, то точно не будут заключать серьезные сделки с человеком, который еще не вступил в должность. Во-вторых, и сам новый президент США не будет делать резких движений до формирования правительства. «В целом Трамп позиционирует себя как такого грядущего миротворца, который придет, явится на Украину, даст этим драчунам по щелбану и разгонит их по углам. Достаточно сильная позиция. То есть она привлекательна, но исключительно с точки зрения имиджа. К реальности и к тому, как разрешаются подобного рода глобальные проблемы, это, конечно, не имеет никакого отношения», — добавил политолог.

Нелегитимность Зеленского Проблему нелегитимности Зеленского собеседник 360.ru предложил обойти переговорами с теми, кто сегодня представляет реальную силу на Украине — с военными. «Если это будут переговоры между Россией и Украиной, то разговаривать мы будем с теми, кто может отдать приказ ВСУ. Прекратить сопротивление, сложить оружие. Другой формат переговоров сейчас просто невозможен», — сообщил он.

Новая «Ялта» Сипров добавил, что второй вариант — переговоры о судьбе Украины без нее самой, поскольку она утратила политическую субъектность. Судьба новых выборов же будет зависеть от того, какая линия выгоднее Трампу — привести на переговоры заведомо деструктивное лицо или обсуждать Украину без ее участия, отметил политолог. «В ходе Ялтинских переговоров в 45-м году, несмотря на то, что у всех участников этого процесса — у Черчилля, у Сталина, у Рузвельта — были совершенно разные взгляды на послевоенное устройства Европы и в частности Германии, никому из них и в голову не приходило приглашать на эти переговоры представителей Рейха. Который тогда еще существовал и вовсю еще воевал», — подчеркнул собеседник 360.ru. Он считает, что серьезные переговоры по Украине начнутся не раньше следующего лета. «Скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается», — подчеркнул Сипров. Ранее газета Financial Times сообщила, что Трамп особенно заинтересовался двумя пунктами «мирного плана», предложенного Зеленским. По одному из них, американский контингент в Европе заменят украинским. По другому, Украина будет обмениваться с Западом критическими природными ресурсами.