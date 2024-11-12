Несколько пунктов «плана победы» Зеленского заинтересовали Трампа

Среди пунктов «плана победы» лидера Украины Владимира Зеленского были два положения, разработанных с учетом интересов избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета Financial Times .

Зеленский представил Трампу два положения во время встречи в Нью-Йорке, когда республиканец был еще кандидатом в президенты. Пункты из украинского плана заинтересовали американского экс-лидера, отметило издание.

Один из них предполагает, что после урегулирования конфликта часть дислоцированных в Европе американских войск заменят украинские военные. Второй пункт подразумевал, что Украина будет обмениваться критически важными природными ресурсами со странами Запада.

Ранее анонимный украинский чиновник рассказал Reuters, что условия переговоров для завершения конфликта будут известны через четыре-пять месяцев. По его мнению, зима станет для Украины решающим периодом. Источник издания добавил, что чиновники начали определять исходные позиции для дипломатического урегулирования.