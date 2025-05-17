Украина попыталась поиграть в опасные игры, запустив беспилотники над мирным Крымом, но получила жесткий ответ. Российские ракеты обрушились на военные объекты по всей стране, заставив Киев дрожать от страха, утверждает aif.ru со ссылкой на источники.

Провокация Украины

Украинские власти, как предположил доцент Финансового университета при правительстве России, военный эксперт Владимир Ераносян, намеревались ударить по населенным пунктам юга Крыма. Таким образом планировалось вызвать панику и усилить позиции перед переговорами.

Он добавил, что вместо мира Зеленский, поддавшись западным советам, теряет солдат и разрушает страну.

Военный аэродром в труху

На юге Украины, в Николаевской области, российские ракеты нанесли точный и мощный удар по аэродрому в Мартыновке, который располагается недалеко от Вознесенска. Об этом со ссылкой на собственные источники рассказал в своем Telegram-канале подпольщик Сергей Лебедев.

По его данным, на аэродроме полностью уничтожен крупный склад с боеприпасами. Взрывы были такой силы, что в близлежащих населенных пунктах содрогались дома.

Здесь же российские ракеты стерли с лица земли ангар с ударными реактивными беспилотниками самолетного типа.

Российский комплекс «Искандер-М» также показал, кто хозяин на поле боя. В Сумской области ударом ракеты была стерта с лица земли пусковая установка американской РСЗО HIMARS, которая обстреливала приграничные территории.