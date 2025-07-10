Серьезная проблема. Украинцы пожаловались на замаскированные под птиц российские дроны
В Вооруженных силах Украины пожаловались на появившиеся на фронте новые российские дроны-шпионы. Маскировка станет серьезной угрозой для украинских военных, поскольку она значительно затруднит обнаружение БПЛА.
Чем опасны новые российские дроны
Украинцы предупредили, что ВС России могут начать применять новый тип беспилотников-шпионов, напоминающий птиц. Визуальный камуфляж станет серьезной проблемой для ВСУ, так как это значительно затруднит идентификацию дрона, сообщило польское издание Komputer Świat.
«Украинские специалисты указывают на то, что наши украинские соседи, похоже, не готовы противостоять таким „птичкам“. В сети уже появились первые изображения новых русских дронов. Они оснащены двумя пропеллерами и крыльями, которые издалека выглядят как крылья вороны», — написали авторы материала.
По их данным, хвост беспилотника тоже напоминает птичий — россияне могли использовать настоящие перья. Украинцы заявили, что им то ли удалось сбить такой БПЛА, то ли он сам упал на их территории.
Угроза дронов-шпионов для Украины
Кроме необычного темного окраса и характерного внешнего вида новый беспилотник отличается специфическим акустическим профилем. Аппарат оснащен электродвигателями. Все это значительно затрудняет обнаружение устройства, особенно в пасмурную погоду и в условиях слабой видимости.
Внешний вид беспилотника может ввести в заблуждение операторов Вооруженных сил Украины, которые охотятся за российскими дронами.
Появление техники подобного типа на фронте не оказалось неожиданностью. Российская сторона уже в 2018 году представила прототипы беспилотных летательных аппаратов в форме сокола и совы.
Дроны предназначались для разведки и маркировки целей, а также для их последующего поражения с помощью артиллерии или бомб. С таким беспилотником, невидимым для радаров и глаз врага, Россия получает тактическое преимущество.
В ночь на 10 июля российские военные нанесли массированный удар по объектам ВСУ в ключевых областях Украины. За 12 часов бойцы нанесли 38 ударов с применением роя дронов-камикадзе и высокоточных ракет, сообщил ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.