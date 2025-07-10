Серьезная проблема. Украинцы пожаловались на замаскированные под птиц российские дроны

В Вооруженных силах Украины пожаловались на появившиеся на фронте новые российские дроны-шпионы. Маскировка станет серьезной угрозой для украинских военных, поскольку она значительно затруднит обнаружение БПЛА.

Чем опасны новые российские дроны

Украинцы предупредили, что ВС России могут начать применять новый тип беспилотников-шпионов, напоминающий птиц. Визуальный камуфляж станет серьезной проблемой для ВСУ, так как это значительно затруднит идентификацию дрона, сообщило польское издание Komputer Świat.

«Украинские специалисты указывают на то, что наши украинские соседи, похоже, не готовы противостоять таким „птичкам“. В сети уже появились первые изображения новых русских дронов. Они оснащены двумя пропеллерами и крыльями, которые издалека выглядят как крылья вороны», — написали авторы материала.

По их данным, хвост беспилотника тоже напоминает птичий — россияне могли использовать настоящие перья. Украинцы заявили, что им то ли удалось сбить такой БПЛА, то ли он сам упал на их территории.