Из России, но без любви. Раскрыты секреты «Герани-5»: охотник с ИИ и связью из космоса

Тишину украинской ночи разорвал звук, который заставил содрогнуться генералов в киевских штабах. Хищный, нарастающий свист реактивного двигателя. Все небо над Украиной заняли российские дроны, уникальные беспилотники нового поколения. Чем они так опасны и почему в Киеве боятся, что целью «Герани-5» выбрали себе определенного человека?

Какие модификации «Герани» использует Россия Российские беспилотники серии «Герань» представляют собой барражирующие боеприпасы, созданные для точечного уничтожения объектов инфраструктуры на огромных расстояниях. Актуальные модификации включают: «Герань-2»: оснащена поршневым двигателем, способна нести 50 килограммов взрывчатки на расстояние до 2500 километров.

Версия с помехозащищенной антенной «Комета-М».

Ночная модификация.

Дроны-разведчики с LTE-модемами: оснащаются видеокамерами.

Аппараты с термобарической частью.

«Герань-3»: модернизированные дроны с расширенными возможностями.

Дроны-приманки «Гербера». ВСУ против роботов-терминаторов? Предположительно, используются и «Герани-4» с искусственным интеллектом. Как объяснил редакции 360.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов, такие дроны Россия применяет давно.

Система, как в ракетах «Гранит». Одна из «Гераней» головная, остальные действуют по принципу волчьей стаи. Если ведущего подбивают, любая занимает его место. Распределяет цели и наводит, берет управление над всем роем. Юрий Кнутов

Аппарат способен самостоятельно распознавать объекты и принимать решение о поражении без участия оператора. Василий Дандыкин, капитан первого ранга запаса, в беседе с 360.ru предположил, что «Герань-4» с искусственным интеллектом уже используется. «Это применяется и уже в снарядах. В новой версии, скажем, „Торнадо-С“, когда удар требуется нанести на большое расстояние. Несомненно, это сейчас повсеместно и в мирной жизни, и военной используется», — объяснил специалист. Изделие номер 5. Что умеет уникальный дрон Украина считает, что в начале 2026 года в зоне СВО дебютировала реактивная «Герань-5». Россия официально такие дроны не представляла.

Фото: РИА «Новости»

Из заявлений ГУР следует, что «Герань-5» обладает внушительными характеристиками: Тип двигателя турбореактивный.

Крейсерская скорость возросла до 400–500 километров в час.

Аппарат выполнен по классической аэродинамической схеме.

Боевая часть — мощный заряд весом 90 килограммов.

Дальность до 1000 километров.

Контроль идет по 12-канальной системе спутниковой навигации «Комета».

Внутри установлены трекеры на базе микрокомпьютера.

Вероятно, стоят на «Герани-5» и 3G/4G-модемы для связи.

Предполагается, что «Герани-5» можно запускать и с самолетов, например, со штурмовиков Су-25. Возможно, на борту «Герань-5» несет и ракеты «воздух-воздух». России помогает Илон Маск? Украинская пресса предположила, что российские конструкторы якобы интегрировали в «Герань-5» элементы гибридной навигации. По данным Киева, такие дроны теперь оснащаются модифицированными терминалами Starlink и модулями сотовой связи. Подтверждения такой информации нет. Однако, в теории, использование использование терминалов Starlink Mini позволяло бы дрону поддерживать связь с оператором через спутниковую сеть Илона Маска. «Сначала используется инерциальная система, потом GPS, ориентировка по вышкам телефонным или интернет-связи, и выход на сеть, и использование терминалов Starlink — эти варианты давно применяются», — допустил Юрий Кнутов.

Фото: РИА «Новости»

Гибридная навигация для «Гераней-5» может включать и GNSS-сигнал, это общее название для сетей спутников, таких как ГЛОНАСС или GPS, которые помогают дрону найти дорогу. Приемник на «Герани» ловит сигналы от нескольких спутников и сравнивает время, когда сигнал был отправлен, с временем, когда он был получен. Зная скорость света, дрон вычисляет расстояние до каждого спутника. Получив данные минимум от четырех спутников, «Герань» точно знает свои широту, долготу и высоту. Антенны «Комета-М» на дронах умеют отсекать помехи, идущие снизу от «глушилок», и слушать только чистый сигнал из космоса. Могут ли военные России использовать Starlink Технически российская сторона вполне может использовать Starlink даже без прямой привязки к аккаунту SpaceX. Терминалы Starlink Mini могут работать как пассивные датчики. Спутники Маска постоянно излучают служебные сигналы для поддержания связи. Дроны могут принимать эти сигналы, замерять их частоту и изменения и по этим данным вычислять свое местоположение. Это пассивный метод: дрон ничего не передает, его невозможно обнаружить по радиоизлучению.

Фото: РИА «Новости»

Кроме того, Starlink Mini легко интегрируется с мини-компьютерами типа Raspberry Pi 5, которые маскируют трафик. Даже если SpaceX попытается заблокировать конкретный терминал, специалисты могут обходить ограничения. Политолог Евгений Михайлов в беседе с 360.ru счел очевидным тот факт, что российские инженеры сумели использовать Starlink в своих целях.

Как бы ни привязывались Starlink к своей сетке, комплексы свободно продаются в сети. Учитывая возможности наших программистов, уверен, что мы нашли способ взлома системы Starlink и привязки ее системы к навигационным программам. Евгений Михайлов

Агентурная сеть внутри Украины «Герань-5», в теории, могла бы переключиться и на наземную инфраструктуру. В таком случае логично было бы использовать SIM-карты украинских операторов связи. Модем внутри дрона видит ближайшие вышки сотовой связи. Поскольку координаты каждой вышки фиксированы, дрон может вычислить свое положение, сравнивая уровень сигнала от разных станций с точностью до 100 метров. Через сети 4G/LTE дрон передает данные о своем состоянии, пройденном маршруте и местах, где на него пытались воздействовать РЭБ или ПВО. Полет дрона с SIM-картой в системе выглядит как перемещение обычного мобильного телефона. По мнению политолога Михайлова, Россия имеет сильную агентурную сеть внутри Украины. Истории со взломом Kyivstar, крупного оператора, уже были. Это привело к перебоям со связью по всей стране. «Можем привязаться к любой сети на территории Украины. Если у нас активно работает агентура на территории Украины, то она получает дополнительные системы кодировок и связи со спутниками, либо же системами для наведения БПЛА», — объяснил аналитик.

Фото: РИА «Новости»

Есть ли аналоги «Герани-5» у ВСУ или НАТО? Создать дешевое, массовое и при этом реактивное оружие такого класса пока не удалось ни одной стране НАТО: Беспилотник «Лютый» (Украина). Поршневой дрон с дальностью до 1500 километров. Он медленнее «Герани-5», перехватить его легче.

Veloce 330 (Франция). Реактивный камикадзе со скоростью 400 километров в час, но его дальность ограничена 100 километрами, а боевая часть составляет всего четыре килограмма.

Roadrunner-M (США): Очень продвинутый реактивный дрон с вертикальным взлетом, но его стоимость исчисляется сотнями тысяч долларов, что исключает его массовое использование в качестве расходного материала.

XQ-58A Valkyrie (США): Реактивный ведомый дрон, обладающий огромной мощью, но ценой в четыре миллиона долларов. «Беспилотник „Лютый“, у него дальность сейчас где-то 1500 километров. Кроме того, „Колдун“ последний, сейчас в основном ими ВСУ атакуют российские города. Там боевая часть, конечно, меньше гораздо», — привел пример аналогов «Гераней» Юрий Кнутов. А был ли мальчик? О существовании «Герани-5» российское Минобороны пока не докладывало, напомнил в беседе с редакцией 360.ru Юрий Кнутов. «Есть модификации с видеокамерами, которые помогают наведению и обеспечивают обзор. При появлении ПВО такая „Герань“ начинает маневрировать. Есть модификации, на которых стоит ракета Р-60 с тепловой головкой наведения. Но то, что здесь имеется в виду, пока неясно. Якобы основное назначение — поражение дальних целей. Дальность увеличена до 1000 километров, это вполне возможно за счет размеров, мощности двигателя», — добавил специалист.

Фото: РИА «Новости»

«Герань-5» — не беспилотник? Василий Дандыкин допустил, что предполагаемая «Герань-5» может быть скорее симбиозом ракеты и беспилотника. «У него другие характеристики по дальности. Может доставать уже туда, где раньше не доставал. Где раньше применять „Орешник“ надо было», — допустил специалист. Дандыкин полагает, что новый российский дрон может использовать гибридную навигацию, сочетая возможности ракеты и беспилотника в плане маневренности. Подобные гибриды, предполагает специалист, еще не используются не только Украиной, но и НАТО. Военный специалист Михайлов также считает соответствующими действительности заявления ГУР о появлении «Герани-5».

По характеристикам больше похожа на ракету. С дальностью 1000 километров и с большой грузоподъемностью боевой части. Это страшное оружие, которое может применяться на штурмовиках. И первое боевое применение показало эффективность, это говорит о том, что по тылам Украины сейчас начнется массовое применение «Гераней-5». Евгений Михайлов