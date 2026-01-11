В ГУР Украины заявили, что ВС РФ впервые применили новые дроны «Герань-5»

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что в начале 2026 года российские войска впервые применили новый ударный беспилотник «Герань-5» в ходе комбинированных воздушных атак. Об этом ГУР написало в телеграм-канале.

По данным украинской разведки, беспилотник имеет длину около шести метров и размах крыльев до 5,5 метра. В отличие от предыдущих модификаций линейки «Герань», аппарат выполнен по классической аэродинамической схеме, при этом значительная часть его узлов и компонентов унифицирована с другими образцами серии.

Утверждается, что двигатель аналогичен применяемому на беспилотнике «Герань-3», но обладает большей тягой. Дрон оснащается боевой частью массой порядка 90 килограммов и способен поражать цели на дальности до тысячи километров.

По данным ГУР, новая разработка может применяться с авиационных носителей, в том числе со штурмовиков Су-25. Как утверждает украинская разведка, беспилотник «Герань-5» потенциально способен нести ракеты класса «воздух — воздух» Р-73 для противодействия авиации.

Ранее украинские и западные СМИ сообщали о появлении над территорией Украины модифицированных беспилотников «Герань», оснащенных переносными зенитными ракетными комплексами «Игла».