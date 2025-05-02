02 мая 2025 05:47 Секретное оружие Кремля. Что скрывает ракета-акула с полигона «Капустин Яр» 0 0 0 Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com Спецоперация

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Зарубежных аналитиков сильно впечатлила новая крылатая ракета, которую продемонстрировали заместителю председателя Совбеза России Дмитрию Медведеву во время испытания новейшего российского вооружения на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области. По данным газеты The Mirror, эта ракета появилась перед камерами впервые.

Ракета нового поколения Западные военные специалисты обратили особое внимание на необычную конструкцию новейшей российской ракеты. Журналисты отметили уникальную удлиненную и обтекаемую носовую часть, сравнив ее форму с акулой.

Фото: РИА «Новости»

Несмотря на то, что технические характеристики разработки остаются засекреченными, британские эксперты уже называют это оружие способным изменить баланс сил в будущих конфликтах. Аналитики высказали предположение, что Россия намерена ускорить процесс внедрения этих систем в войска. По их мнению, визит Дмитрия Медведева на испытательный полигон может указывать на скорое начало серийного производства этого вида вооружений. Ключевые преимущества Западные эксперты отметили характерную вытянутую и заостренную форму головной части представленного образца. Подобные конструктивные решения типичны для современных крылатых ракет, созданных для эффективного преодоления существующих систем противовоздушной обороны.

Фото: РИА «Новости»

По данным аналитиков mk.ru, такая аэродинамическая форма обеспечивает сразу несколько ключевых преимуществ. Она значительно улучшает обтекаемость ракеты при полете, одновременно снижая ее радиолокационную заметность за счет уменьшения эффективной площади рассеяния. Кроме того, конструкция способствует существенному увеличению максимальной дальности действия ракетного комплекса. Новое поколение Официальные представители Миноборны воздерживаются от комментариев относительно названия и технических параметров продемонстрированной ракеты. Тем не менее, во время общения с журналистами Медведев подтвердил, что на полигоне были представлены современные образцы вооружения, в том числе авиационные боеприпасы нового поколения. Он подчеркнул особую значимость технологического развития оборонного комплекса в условиях текущей геополитической ситуации. По его словам, Россия последовательно наращивает свой военно-технический потенциал, что соответствует национальным интересам безопасности страны. Уже в деле? В тот же день, когда проходила демонстрация в «Капустином Яре», военный корреспондент Борис Рожин в своем Telegram-канале сообщил, что ряд украинских СМИ упоминали об использовании российскими военными неизвестного боевого беспилотника «Бандероль». В некоторых публикациях высказывались предположения, что на видеоматериалах с испытаний можно узнать этот вид вооружения.

По данным этих источников, комплекс может обладать следующими характеристиками: Возможность запуска с беспилотных платформ типа «Орион»

Скорость полета до 500 километров в час

Боевая часть массой около 140 килограммов

Применение технологий снижения радиолокационной заметности Кроме того, некоторые аналитики отметили внешнее сходство с американской малозаметной ракетой AGM-158 JASSM. Что дальше? Военные эксперты заметили интересную деталь: Россия продемонстрировала новые ракеты в то же время, когда НАТО начало активные учения у российских границ под Калининградом.

Фото: РИА «Новости»

Западные страны активно отрабатывают наступательные сценарии, в то время как Россия сосредоточена на совершенствовании оборонительных систем и средств сдерживания. Такое развитие событий показывает, что противостояние не только продолжается, но и выходит на более напряженный уровень.