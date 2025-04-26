Испытания новых снарядов с защитой от помех начались на полигоне Капустин Яр

Медведев: на полигоне Капустин Яр испытали снаряды с усиленной защитой от помех

На полигоне Капустин Яр начали испытывать новые реактивные снаряды с повышенной защитой от помех. Об этом сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев по итогам поездки в Астраханскую область.

«Увидели пуски новых реактивных снарядов повышенной помехозащищенности», — сказал он на выездном совещании.

Медведев подчеркнул, что во время поездки также ознакомился с работой перспективных средств поражения, реактивной и ствольной артиллерии и барражирующих боеприпасов. Зампреду Совбеза также в деле показали беспилотники и зенитные орудия.

Он напомнил, что о растущей потребности в снарядах повышенной помехозащищенности и дальнобойных снарядов к основным артиллерийским системам говорили несколько дней назад на заседании Военно-промышленной комиссии под руководством президента Владимира Путина. Участникам выездного совещания Медведев предложил обсудить, чего уже удалось достичь в этой сфере.