Сделают бойца из каждого. День открытых дверей прошел в ЦСП «Витязь» в Балашихе

Физические упражнения, оказание первой помощи, отработка навыков обращения с оружием — такие курсы прошли посетители Центра специальной подготовки «Витязь» в городском округе Балашиха в день открытых дверей.

Инструкторами в центре выступили офицеры с реальным боевым опытом отряда специального назначения «Витязь». Они обеспечили ученикам условия, максимально приближенные к боевым.

Сами занятия напоминают начальную военную подготовку. Учеников без армейского о опыта знакомят с оружием, рассказывают о нагрузках, которые предстоит испытать в реальных боях. Это все необходимо, для выживаемости в экстремальных условиях и формирования слаженности, без которой на фронте никуда.

«Никто никогда не требует здесь выполнения каких-то сверхзадач, выполнения каких-то нормативов. Мы идем от простого к сложному. Как держать автомат, что такое мушка цели, как обрабатывать спусковой крючок», — рассказал работающий инструктором центра офицер запаса шестого отряда специального назначения «Витязь».

На уроках по оказанию первой помощи ученикам рассказали, как правильно накладывать жгут при получении ранения. Сделать это нужно за 30 секунд — это максимально разрешенное время.

Получить дополнительные знания приходят и уже прошедшие горячие точки ветераны «Витязя». Они отметили, что сейчас боевые действия проходят по другому и новые знания никогда не бывают лишними особенно при проведении специальной военной операции.

«Надо держать себя в форме и тренироваться. И если самому не пойти, то поделиться опытом с тем, кто отправится на фронт. Есть старый лозунг: „больше пота — меньше крови“, — поделился один из ветеранов.

Обучение проводится по нескольким направлениям: оружие, инженерную подготовку, устройство и противодействие беспилотникам, оказание первой помощи. Каждого ученика постепенно проводят по всем дисциплинам. Сделать бойца можно из каждого.

Попробовать свои силы может любой. Дни открытых дверей Центр специальной подготовки «Витязь» проводит каждую субботу, начиная с 10:00.

Ранее 360.ru пообщался с будущими контрактниками, котрые решили отправиться в зону проведения специальной военной операции и пришли в Центр специальной подготовки «Витязь» для получения необходимых на фронте навыков. Все они заявили о том, что главной целью для них стала защита Родины.