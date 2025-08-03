От теории к практике. В ЦСП «Витязь» в Балашихе занялись подготовкой будущих контрактников

В центре специальной подготовке «Витязь» в Балашихе идет активная подготовка будущих контрактников. Курс занимает до пяти дней, после чего воины отправятся в части. Подробности узнал 360.ru.

«В 2022 году у меня ушел дядя на СВО, подписал контракт в Московской области. Тоже прошел учебный центр в Балашихе. К сожалению, он погиб в 2024 году, поэтому я тоже решил пойти защищать Родину, надо помогать», — рассказал контрактник Александр.

В центре подготовки контрактники учатся быть бойцами не на словах, а на деле. В расписании у них есть инженерная подготовка и изучение современных способов ведения боя. В классах собрались мужчины разных профессий, но их объединяет одно — стремление защищать Родину.

«Если ты выбрал этот путь, то нужно идти до конца. Люди разные приходят, кому-то все легко доходит, кому-то тяжело. Нужно достучаться до человека, чтобы он не ушел отсюда без знаний», — сказал инструктор ЦСП «Витязь» с позывным Бизон.

Большое внимание в подготовке новобранцев уделяют тактической медицинской подготовке, чтобы в случае ранения они могли помочь помочь себе и товарищу.