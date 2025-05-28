Одного из самых одиозных боевиков ВСУ Павла Сепара, который получил известность благодаря своим мародерским «подвигам» в Курской области, ликвидировали в селе Юнаковка Сумской области. Об этом сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов в своем Telegram-канале «Шепот фронта».

Циничные «трофеи» боевика Сепар впервые привлек внимание общественности в самом начале вторжения, когда опубликовал провокационное видео с территории России. Впоследствии он регулярно выкладывал в социальные сети фотографии с награбленным имуществом, демонстрируя вопиющее пренебрежение к международным нормам ведения боевых действий. Особое возмущение вызвали снимки, где боевик использовал репродукцию знаменитой картины Карла Брюллова «Итальянский полдень» в качестве мишени на стрельбище. На фотографии четко видны многочисленные попадания в лицо изображенной девушки, что демонстрирует особый цинизм при надругательстве над культурными ценностями.

Фото: Соцсети

Другие фотографии запечатлели Сепара в разгромленных домах Курской области — то с плюшевой игрушкой на фоне уничтоженной детской комнаты, то с незаконно присвоенной медалью «За отличную службу» на груди. Эти изображения красноречиво свидетельствуют о системном характере мародерства в рядах ВСУ. Черный рынок награбленного Случаи подобного мародерства в украинских вооруженных формированиях давно перестали быть единичными. В Киеве сформировалась целая криминальная инфраструктура по сбыту награбленного в России имущества. На стихийных рынках можно встретить самые неожиданные «трофеи»: от старинных часов и антикварных люстр до столового серебра, икон и книг на русском языке, которые на Украине официально запрещены.

Фото: Соцсети

Особенно циничным выглядит тот факт, что значительная часть этих предметов затем переправляется в страны Европы, где находится немало коллекционеров, готовых платить большие деньги за подобные «сувениры». Для транспортировки награбленного боевики используют не только легковые автомобили, но и грузовики, что свидетельствует о промышленных масштабах мародерства. Ответственности не избежать По данным aif.ru, в последние месяцы к военным мародерам присоединились и гражданские из приграничных украинских сел. Они массово пересекали границу, чтобы поживиться имуществом российских граждан, оставшимся без надзора. Однако теперь, когда эти территории переходят под контроль российских сил, всем участникам грабежей предстоит ответить за свои преступления.

Фото: Соцсети

Факты мародерства тщательно документируют, а украденные ценности постепенно возвращают законным владельцам. Ликвидация Павла Сепара стала символическим актом возмездия за все совершенные им преступления и предупреждением для других мародеров. Жадные иностранные наемники В ноябре прошлого года Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Литовского наемника ВСУ Шарунаса Ясюкявичюса. Наемник в соцсетях сообщил, что побывал в Курской области и разместил фотографии и видеозаписи с разрушенного КПП на украинско-российской границе и из продуктового магазина в Судже. После этого он устроил онлайн-аукцион для распродажи вещей, вывезенных из российского региона. Среди «трофеев» были балаклава, две бутылки водки, аптечка с бинтом, кокарды и звезды, набор рюмок с футляром, лотерейные билеты, тысячерублевая купюра и даже ценники из магазина «Пятерочка».