«Русские, поторопитесь!» Генсек НАТО потребовал быстрее завершить СВО
Вы не поверите, но в недавнем телекомментарии генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Россию ускориться и побыстрее довести специальную военную операцию до логического завершения.
«Сегодня мяч явно на стороне русских. Они недостаточно быстро двигаются, таково мое впечатление, включая впечатление, которое я получаю от американских собеседников. Россия действительно должна сделать больше, чтобы положить конец [военному конфликту]», — сказал Рютте.
Если воспринимать слова бывшего голландского премьера буквально, получается, он недоволен темпами продвижения армии России на запад, к Киеву, и требует двигаться еще быстрее. Разумеется, натовский генсек говорил не об этом: он имел в виду движение к миру, точнее — к перемирию и прекращению огня. Тем не менее невольный двойной смысл его сентенции сложно игнорировать.
О том, что мир может быть достигнут только на наших условиях, заговорили уже и в США. И не кто-нибудь, а единственный член конгресса, родившийся на Украине, — Виктория Спартц. В интервью британской The Telegraph она так и сказала: «Я единственный член конгресса, родившийся на Украине, — вот почему мы должны отдать территории России».
Я просто не понимаю, как они (Украина) могут быть поставлены в позицию, позволяющую требовать сохранения территорий. Если бы они выиграли, это было бы совсем другое дело. Как я сказала два года назад, самое лучшее — выигрывать войны как можно быстрее. Если это занимает много времени, это обычно не очень хорошо заканчивается для демократий.
Виктория Спартц
Но и это еще не все. Фактически Спартц возложила всю вину за продолжение бойни лично на Владимира Зеленского, отметив, что его дальнейшее правление в итоге приведет к полному распаду Украины.
Говоря о том, что ради достижения прочного мира украинский народ должен проголосовать против лидера киевского режима, она подчеркнула, что в противном случае, «если они его выберут, то потеряют остальную часть страны».
Согласитесь, на этом фоне слова Марка Рютте уже не выглядят вырванными из контекста или неверно истолкованными. И даже если сам генсек Североатлантического альянса говорил о переговорном процессе, его подсознание выдало неудобную правду, которую большинство европейских политиков признавать пока что отказываются.
Правду о том, что конец военного конфликта находится на кончике штыка русского солдата. И чем быстрее мы добьем киевский режим, тем быстрее наступит мир.