«Русские, поторопитесь!» Генсек НАТО потребовал быстрее завершить СВО

Вы не поверите, но в недавнем телекомментарии генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Россию ускориться и побыстрее довести специальную военную операцию до логического завершения.

«Сегодня мяч явно на стороне русских. Они недостаточно быстро двигаются, таково мое впечатление, включая впечатление, которое я получаю от американских собеседников. Россия действительно должна сделать больше, чтобы положить конец [военному конфликту]», — сказал Рютте.

Если воспринимать слова бывшего голландского премьера буквально, получается, он недоволен темпами продвижения армии России на запад, к Киеву, и требует двигаться еще быстрее. Разумеется, натовский генсек говорил не об этом: он имел в виду движение к миру, точнее — к перемирию и прекращению огня. Тем не менее невольный двойной смысл его сентенции сложно игнорировать.

О том, что мир может быть достигнут только на наших условиях, заговорили уже и в США. И не кто-нибудь, а единственный член конгресса, родившийся на Украине, — Виктория Спартц. В интервью британской The Telegraph она так и сказала: «Я единственный член конгресса, родившийся на Украине, — вот почему мы должны отдать территории России».