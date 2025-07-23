Ростовская область пережила массированную атаку БПЛА: главное о последствиях налета 23 июля

Три человека пострадали из-за атаки ВСУ на Ростовскую область

Прошедшей ночью Вооруженные силы Украины атаковали Ростовскую область. Под удар попали Новочеркасск, Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы, несколько человек пострадали.

Удар по Новочеркасску

В Новочеркасске в результате вражеской атаки пострадали три человека, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Две женщины в момент удара находились в районе Вокзальной улицы. Их доставили в БСМП Новочеркасска с легкими и среднетяжелыми ранениями.

«С осколочным ранением живота в крайне тяжелом состоянии в БСМП также доставлен житель дома по улице Аксайская, 12. Врачи оказывают раненым всю необходимую помощь», — написал Слюсарь.

В разных частях города из-за падения обломков БПЛА произошли пожары, все возгорания оперативно потушили. Осколки повредили четыре машины.

Один дрон упал на спуске Степана Разина без детонации. Неразорвавшаяся боевая часть БПЛА зависла на дереве на улице Октябрьской. Туда направили специалистов-взрывотехников.