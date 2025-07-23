Ростовская область пережила массированную атаку БПЛА: главное о последствиях налета 23 июля
Три человека пострадали из-за атаки ВСУ на Ростовскую область
Прошедшей ночью Вооруженные силы Украины атаковали Ростовскую область. Под удар попали Новочеркасск, Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы, несколько человек пострадали.
Удар по Новочеркасску
В Новочеркасске в результате вражеской атаки пострадали три человека, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Две женщины в момент удара находились в районе Вокзальной улицы. Их доставили в БСМП Новочеркасска с легкими и среднетяжелыми ранениями.
«С осколочным ранением живота в крайне тяжелом состоянии в БСМП также доставлен житель дома по улице Аксайская, 12. Врачи оказывают раненым всю необходимую помощь», — написал Слюсарь.
В разных частях города из-за падения обломков БПЛА произошли пожары, все возгорания оперативно потушили. Осколки повредили четыре машины.
Один дрон упал на спуске Степана Разина без детонации. Неразорвавшаяся боевая часть БПЛА зависла на дереве на улице Октябрьской. Туда направили специалистов-взрывотехников.
Атака на Родионово-Несветайский район
В Родионово-Несветайском районе в слободе Большекрепинской на улице Белинского, 2, произошел пожар в доме и загорелась сухая растительность. Огонь распространился на 300 квадратных метров.
В соседнем доме из-за атаки БПЛА повреждения получили крыша и окна. Согласно оперативным данным, никто не пострадал, пожар удалось потушить.
Прилет по Мясниковскому району
Из-за атаки украинских дронов на Мясниковский район в СНТ «Дружба» вспыхнул сухостой. На место прибыли пожарные расчеты. В СНТ «Мечта» взрывная волна выбила стекла в частном доме.
«В СНТ „Орион“ по улице Электродная загорелись крыши двух домов, выбило стекла. Один из домов — нежилой — получил разрушения конструкций. По данным оперативных служб, никто из людей не пострадал», — сообщил Слюсарь.
В течение дня муниципальные комиссии зафиксируют ущерб. Власти окажут пострадавшим всю необходимую помощь. Глава региона пожелал раненым скорейшего выздоровления.
Ночная атака ВСУ на регионы России
Всего в период с 23:40 22 июля до 6:00 23 июля средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 33 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. В Тульской области уничтожили 12 дронов, в Ростовской — 11.
В Нижегородской области ликвидировали шесть украинских БПЛА, в Брянской — два, по одному дрону ВСУ сбили под Курском и Калугой.