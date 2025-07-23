Более 30 украинских БПЛА сбили над регионами России за ночь

Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 33 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

БПЛА самолетного типа ликвидировали в период с 23:40 22 июля до 07:00 23 июля. Больше всего дронов уничтожили над Тульской областью — 12 аппаратов. Еще 11 беспилотников сбили над Ростовской областью.

«Шесть БПЛА — над территорией Нижегородской области, два БПЛА — над территорией Брянской области», — сообщили в Минобороны.

По одному дрону ликвидировали в Курской и Калужской областях.

Вечером 22 июля всего за три часа средства ПВО уничтожили 51 украинский БПЛА. В Брянской области сбили 28 дронов, под Курском — 10, под Ростовом — шесть и четыре — под Орлом. По одному беспилотнику ликвидировали в Липецкой, Тульской и Калужской областях.