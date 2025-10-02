Россию «напугали» сотнями F-35. Безграмотная угроза НАТО насмешила Москву: у Кремля уже есть ответ

Европа рисует амбициозную картину воздушного превосходства — до 400 F-35 готовы закрыть небо, будто одной цифрой решая исход грядущих схваток. Но итог всегда определяется теми, у кого нервы крепче — и Москва привыкла играть такие партии хладнокровно. Чем в реальности грозят России новые поставки истребителей странам НАТО, повлияет ли это на СВО и что может противопоставить Кремль «непобедимым стелсам» — в материале 360.ru.

Откуда взялись 400 F-35 Кит Келлог, спецпредставитель Трампа по нацбезопасности, выступая на конференции безопасности в Варшаве, заявил, что шесть европейских стран вложились в программу F-35. В скором времени эти государства смогут поднять в воздух до 400 таких истребителей.

Я сегодня могу назвать шесть европейских стран, которые инвестировали в программу F-35. Вы можете разместить в воздухе, или сможете разместить очень скоро, 400 штук F-35. Максимум, что могут выставить россияне, – это 100 [аналогичных самолетов]. Кит Келлог

Он также добавил, что речь идет о сугубо европейском воздушном флоте. Счел эффективными Келлог и F-16, которые западные страны передали Украине. При этом о том, что такие самолеты в зоне СВО российские силы сбивают, регулярно докладывает Минобороны России.

Фото: US Navy/Navy Office of Information / www.globallookpress.com

У кого больше истребителей: Россия и Европа Заявление Келлога о «100 истребителях России» на 400 европейских F-35 некорректно. Российское оборонное ведомство официально не раскрывает количества боевых машин ВКС. Однако, по данным, рейтинга Global Firepower 2025, Россия имеет около 833 истребителей. Международный институт стратегических исследователей дает более серьезную оценку. По версии этой структуры, только в начале 2025 года на вооружении России имелось более чем 1800 боеспособных самолетов различных типов. Среди европейских стран крупнейший парк истребителей — у Франции, которая сумела собрать 226 таких машин. Греция, по открытым данным, имеет 178 истребителей. Далее идут Испания (137), Германия (129), Великобритания (113) и Италия (89). Суммарно в Европе на вооружении стоят сотни, возможно чуть более тысячи боевых истребителей.

Фото: РИА «Новости»

Кто получит F-35 Закупить F-35 планируют десятки европейских стран. Однако основными участниками программы выступают только несколько государств. Великобритания стремится получить 138 F-35. Первые поставки из 48 истребителей поступят в королевство в конце 2025 года. Только к 2033 году британский воздушный флот получит 74 таких самолета.

Дания уже располагает 27-ю самолетами F-35A. Первые из них страна получила в 2023 году.

Италия вложила в разработку проекта F-35 около миллиарда долларов. Текущая программа подразумевает получение 60 F-35A и 30 F-35B с поставкой до 2030 года.

Нидерланды направили на проект примерно 800 миллионов долларов. Эксплуатировать F-35 страна начала в 2021 году, общий объем программы составит 52 истребителя.

Норвегия постепенно заменяет свои F-16 на F-35. Предполагается, что флот Норвегии из 52 самолетов F-35A будет полностью сформирован и готов к эксплуатации к концу 2025 года. Помимо участников программы, об интересе к F-35 заявляли и другие страны Евросоюза. Некоторые уже подписали контракты. Все поставки должны завершиться до 2031 года.

Фото: Leonardo Ramirez/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Как устроен F-35 и чем он опасен F-35 — сверхзвуковой истребитель пятого поколения. Его фюзеляж имеет специальные обводы, а вооружение размещается во внутренних отсеках, что снижает его радиолокационную заметность. Истребитель может развивать скорость до 1930 километров в час. F-35 способен собирать, обрабатывать и безопасно обмениваться информацией с союзниками в режиме реального времени. Самолет оборудован комплексом передовых сенсоров: активным АФАР-радаром AN/APG-81, системой всенаправленного ИК-обзора DAS и оптико-локационной станцией EOTS. Благодаря комбинации стелс-дизайна и сенсорно-информационного превосходства F-35 считается чрезвычайно опасным: он может незаметно приблизиться к цели и нанести удар, оставаясь малодоступным для перехвата.

Фото: Leonardo Ramirez/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Что может противопоставить Россия F-35 Базой российской воздушной обороны остается С-400 «Триумф»: комплекс сочетает несколько типов ракет, включая 40Н6 с заявленной дальностью до 400 километров по аэродинамическим целям и работу с дальними РЛС обзора. Его архитектура рассчитана на одновременное сопровождение множества целей и наведение десятков ракет. Это создает «зонтик» для прикрытия важных направлений и усложняет заход даже малозаметным целям. Активно интегрируются и РЛС семейства «Небо-М» (55Ж6М) и другие средства разных диапазонов: низкочастотные станции облегчают первичное обнаружение низкозаметных объектов. Сильные стороны F-35 — малозаметность и «сенсорное превосходство» — нивелируются, когда он действует в зоне, насыщенной многочастотными РЛС и ЗРК большой дальности. Российская модель обороны рассчитана как раз на то, чтобы такие «коридоры» сужать и закрывать, — и именно поэтому формула «400 против 100», озвученная Келлогом, фактически не имеет почти никакого смысла в реальном противостоянии.

Фото: РИА «Новости»

Какой истребитель Россия может выставить против F-35 Наиболее вероятными российскими оппонентами F-35 являются Су-57 и Су-35С. F-35 делает ставку на стелс и технологическое превосходство, тогда как российские самолеты отличаются скоростью, маневренностью и серьезной ракетной нагрузкой. Су-57 и Су-35С оснащены мощными двигателями и вооружением, позволяющими вести бой на сверхдальних и ближних дистанциях. Су-57 может применять ракеты Р-37М и «Кинжал» для ударов по противнику вне визуального контакта. Су-35С обеспечивает превосходство в маневре и обзоре: его РЛС дальнего действия выдает информацию о целях, после чего самолет может использовать высокоскоростные маневры или запуск ракет для перехвата. Западные F-35 и современные российские истребители представляют собой разные подходы к воздушному бою: «невидимка» фокусируется на информации и неожиданности удара, а российские Су-57/Су-35С — на оборонительном радиолокационном преимуществе и мощной ударной силе.

Фото: РИА «Новости»

Хороший недоработанный самолет Политолог, специалист по межнациональным конфликтам и военный эксперт Евгений Михайлов считает, что F-35 — хороший самолет. Однако полагает его «недоработанным». США производят такие истребители массово и активно их продают. Платформа модифицируется для различных целей.

Опасный противник в воздухе. Но наши Су-35, Су-57 не хуже, чем F-35. И он не неуязвим. У нас есть разветвленная система противовоздушной обороны. Зенитно-ракетные комплексы: начиная от переносных ЗРК и заканчивая С-300, С-400, С-500, Бук М-3, Тор М-2, Панцирь. Евгений Михайлов

Политолог в беседе с 360.ru объяснил, что в комплексе страны Европы действительно могут собрать значительное количество оружия. По его мнению, боевых самолетов страны НАТО способны выставить больше, чем есть у России. Евгений Михайлов считает, что заявлениями об оружии «нас пытаются додавить, допугать». На этом фоне европейские страны наращивают закупки вооружений.

Фото: РИА «Новости»

Историю с якобы российскими дронами над Европой политолог Михайлов полагает одним из поводов для милитаризации. После таких заявлений в Евросоюзе начались закупки систем ПВО, добавил он, повысили и налоги. Чем сильна Россия Заявление Келлога Михайлов блефом не считает. По его мнению, такие публичные выпады могут делаться специально.

Да, мы в чем-то уступаем, но главное — мы выиграем у всех. У нас больше всех ядерных ракет и в случае угрозы безопасности мы применим все имеющиеся у нас средства. У них таких средств нет, а США далеко. Если Европа решится на войну, она проиграет, а мы сядем все равно с американцами за стол переговоров. Евгений Михайлов

Политолог считает, что американская сторона стремится ослабить Европу и вообще убрать ее, как конкурента. Поэтому странам Евросоюза, по мнению Михайлова, США продают истребители и другое дорогостоящее вооружение. Михайлов также отметил, что не удивится, если Европу подтолкнут к провокации против России. Такие действия возможны в Балтийском море, об этом ранее, напомнил политолог, предупреждал руководитель СВР Сергей Нарышкин. К примеру, как предположил политолог, подготовленные на Украине диверсионные группы могут нанести ущерб на территориях Румынии и Польши. Затем в этом попытаются обвинить Москву.

Нужно быть готовыми ко всему, а в случае чего нанести упреждающий, жесточайший удар. Вспомним слова президента Путина. Без России мира не будет. И если мы почувствуем, что нам угрожают полным уничтожением, мы ответим очень страшно. И это будет, так сказать, небесный суд. Евгений Михайлов