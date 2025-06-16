Сегодня 01:18 Российские военные нанесли удар по объекту Boeing в Киеве. Украина не смогла скрыть катастрофу Financial Time: российский удар повредил офис Boeing в Киеве 0 0 0 Фото: Xin Hua/XinHua / www.globallookpress.com Спецоперация

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В ночь на 15 июня 2025 года Россия продемонстрировала всему миру свою военную решимость, нанеся точечный авиаудар по Киеву. Одной из главных целей стал объект американской корпорации Boeing, выбрали его не случайно. Почему внезапная атака России шокировала Украину и что на самом деле прятали на уничтоженном заводе — в материале 360.ru.

Хитрый бизнес Boeing на Украине Здание, пострадавшее от удара, не было рядовым корпоративным объектом. Официально Boeing заявляет, что его деятельность в Киеве ограничивается инженерной поддержкой. Однако, по данным источников Financial Time, получившей информацию об атаке на этот завод, офис давно превратился в секретный центр сборки беспилотников. Похоже, именно это сделало его приоритетной целью для российских сил. Financial Time удалось верифицировать снимки с места происшествия. На них запечатлены внушительные разрушения, пожар полыхает в самом здании. Ущерб оказался значительным, что лишь подчеркнуло эффективность российского оружия.

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Мирная ширма военных контрактов Компания Boeing считается одним из ключевых американских подрядчиков на Украине. Эта корпорация известна прежде всего сотрудничеством с заводом «Антонов». На родине же Boeing с удовольствием берется за военные контракты от Пентагона. Деятельность компании в сегменте ВПК США варьируется от выпуска вооружений и военной техники до ядерных испытаний. Боевым направлением занимается подразделение Boeing Defense, Space & Security. На Украине же, на словах, американский концерн занимается инженерно-технической поддержкой и проектами в области авиастроения. В реальности корпорация активно интегрируется в украинскую оборонную отрасль.

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Открытые данные подтвердили удар Украинские спасатели догадались разместить в социальных сетях снимки разрушений в Киеве. На некоторых кадрах, пишет Financial Time, хорошо заметно пятиэтажное здание по адресу улица Глубочицкая, 4. Оно окружено высоким забором, вывесок нет. Судя по информации подразделения украинской Американской торговой палаты, на четвертом этаже здания находится Boeing, местное представительство называется Boeing Ukraine LLC.

Фото: РИА «Новости»

Беспрецедентная сила российской мести Источники Financial Time заявили, что в ночь на воскресенье, 15 июня, российские силы нанесли один из наиболее масштабных ударов за последние несколько лет. По целям на территории Киева, Одессы и других городов были выпущены сотни беспилотников, крылатые и баллистические ракеты. О мощном ударе по военным объектам Украины сообщали и российские военкоры. По их данным, атака была комбинированной, военные России нанесли удар по Украине «Кинжалами», «Калибрами» и «Геранями».

Фото: Nidal Eshtayeh/XinHua / www.globallookpress.com

Киев попытался втянуть Трампа Украинские чиновники поспешили заявить, что удар России по офисам Boeing — это вызов для администрации США и лично Дональда Трампа. Глава украинского МИДа Андрей Сибига публично назвал действия Москвы «пренебрежением мирными усилиями Вашингтона», очевидно пытаясь спровоцировать более активное участие США в конфликте. Financial Time при этом признает, что Россия одновременно успешно действует и на земле, сразу на нескольких направлениях. Стратегический сигнал от России Западные аналитики в беседе с газетой отметили, что удар по Boeing можно считать как сигнал России западным корпорациям, которые участвуют в оборонной промышленности Украины. Москва, предположили авторы материала, демонстрирует, что все иностранные компании, поддерживающие украинскую военную инфраструктуру, рискуют стать законной целью.

Фото: РИА «Новости»

Украина все отрицает Заместитель генерального директора по работе Boeing на Украине Андрей Корягин сообщил Financial Time, что, несмотря на повреждения здания в Киеве, «никаких сбоев в работе не было». Другой официальный представитель Boeing отказался комментировать Financial Times атаку, заявив лишь, что американский производитель самолетов ставит безопасность своих сотрудников в приоритет, никто из которых не пострадал во время бомбардировки.