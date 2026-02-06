Сегодня 05:22 Не просто полет, а послание. Чем российские Су30СМ2 у Балтики так напугали НАТО 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Спецоперация

Балтика снова стала полем для небесной пантомимы. Российские Су-30СМ2, словно завсегдатаи провокационных гастролей, прогулялись у границ альянса с весьма «говорящим» набором вооружения. Пока испанские F-18 учтиво их сопровождали, самолеты демонстрировали не просто крылья, а целую аргументированную позицию — в виде ракет и кассетных бомб.

Непривычный «аксессуар» Сценарий у Балтийского моря развивался по давно заученному протоколу. Испанские истребители F-18 по команде центра НАТО взлетели с литовской базы в Шяуляе, чтобы идентифицировать воздушные цели и сопроводить их прочь от границ альянса. Маневренные истребители Су-30СМ2 действовали с привычного для себя «плацдарма». Базирующийся в Черняховске 4-й гвардейский морской штурмовой авиаполк уже давно заставляет НАТО считать его пилотов главными «нарушителями спокойствия» в регионе.

Фото: РИА «Новости»

Однако на этот раз обычную картину нарушил не сам факт перехвата, а «гардероб» российских самолетов. На пилонах Су-30СМ2 обнаружили необычную комбинацию — противорадиолокационные ракеты Х-31 и кассетные бомбы РБК-500. По мнению иностранного журнала Military Watch, такой вооруженный «наряд» класса «воздух-земля» превратил обычный полет в красноречивую демонстрацию. Это был уже не просто дозор, а вполне предметный намек, который экипажи испанских F-18 не могли не рассмотреть в деталях. Кому и о чем «намекнули» ракетами Выбор вооружения послал НАТО вполне однозначное сообщение. Ракеты Х-31 и бомбы РБК-500 предназначены не для гипотетического воздушного боя с перехватчиками, а для ударов по вполне конкретным целям на земле. Сами за себя говорят противорадиолокационные Х-31. Их специализация — поражение вражеских РЛС и систем ПВО, о чем свидетельствуют сообщения об уничтоженных комплексах Patriot.

Фото: РИА «Новости»

По мнению иностранных наблюдателей, Россия таким образом послала даже несколько сообщений. Во-первых, это ответ на обострившуюся напряженность в отношениях с альянсом, а во-вторых — прямая демонстрация готовности ВМФ и ВКС России нанести высокоточный удар по ключевым наземным объектам в регионе. Однако посылать такие сигналы может лишь тот, кто абсолютно уверен в своем аппарате. И Су-30СМ2, сменивший устаревающие Су-27, — это далеко не просто старый истребитель с новыми ракетами. Опыт и уверенность Свой главный экзамен этот истребитель сдавал далеко не на полигонах. Российско-украинский конфликт предоставил Су-30СМ2, начавшему поступать в войска как раз с 2022 года, обширное поле для боевых испытаний и отработки тактики. Государственный концерн «Ростех» уверенно заявил, что машины «подтвердили свою эффективность». На их счет, согласно пресс-релизу, записали сотни уничтоженных воздушных и наземных целей, включая и системы Patriot.

Фото: РИА «Новости»

Техническая продвинутость, проверенная в реальном конфликте, превращает подобные полеты в нечто большее, чем просто разведку. Это демонстрация уже отработанных возможностей прямо у границ альянса. Так что в следующий раз, когда НАТО поднимет свои истребители на перехват, их пилотам, возможно, стоит внимательнее вглядеться не только в опознавательные знаки, но и в то, что несет под крыльями этот маневренный «курьер» из Калининграда.